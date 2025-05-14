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字母哥鬆口「考慮離開公鹿」　雷霆、籃網等5隊躍居熱門新東家

▲公鹿安戴托昆波對於賽後被哈利伯頓父親挑釁一事表達不滿。（圖／路透）

▲公鹿一哥安戴托昆波首度「開放思考」自己是否該繼續留在密爾瓦基。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）生涯首度鬆口考慮離開密爾瓦基，震撼全聯盟。在今年選秀樂透抽籤出爐後，他可能的落腳處也出現變化，《Fox Sports Australia》列出5支最具競爭力的熱門新東家，包含魔術、馬刺、雷霆、火箭和籃網。

自2013年加盟公鹿以來，密爾瓦基是「字母哥」唯一待過的城市。儘管2021年成功率隊奪冠，但近3季除了打進過一次東區準決賽外，其餘都是首輪出局。今年又遭溜馬淘汰，加上搭檔里拉德（Damian Lillard）遭逢阿基里斯腱斷裂重傷，公鹿欠缺年輕潛力與選秀資產，他終於首度表態不排除離隊。

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▲「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥若轉隊，恐徹底改寫NBA版圖。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）12日報導，「字母哥」雖尚未做出任何明確決定，但生涯首次「開放思考」自己是否該繼續留在密爾瓦基，或是另覓他隊發展。

另一位記者貝克（Howard Beck）先前曾披露，自己私下打探後得到的印象是，安戴托昆波對「大城市」球隊更感興趣，「洛杉磯的球隊、紐約的球隊，或者邁阿密這類雖不是大市場，但很有光環的中型市場，」

《ESPN》另一記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）則點名火箭與馬刺是值得關注的潛在目的地，這兩支球隊擁有大量選秀籤與潛力新星，有籌碼談判，也有成長中的體系。

《Fox Sports Australia》列出5支最具競爭力的熱門新東家，包含魔術、馬刺、雷霆、火箭和籃網。

▲▼魔術班凱羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術超新星班凱羅。（圖／達志影像／美聯社）

魔術

魔術正處於成長曲線上升期，以班凱羅（Paolo Banchero）與華格納（Franz Wagner）為雙核心，理應補強控衛與射手，但若能交易來「字母哥」，他們可能願意調整計畫。

魔術擁有4枚可交易首輪籤，加上薩格斯（Jalen Suggs）、布萊克（Anthony Black）等潛力新星，有條件組出強力包裹。若要成功完成交易，班凱羅或華格納之一恐將作為「主要籌碼」被送出，既滿足公鹿重建需求，也解決搭配空間問題。

馬刺

馬刺可能是這5隊中離爭冠最遠的，但年輕天賦與選秀籤資源絕對充足。他們近期交易來福克斯（De’Aaron Fox），更在樂透抽中榜眼籤，若再加上年度最佳新秀卡索（Stephon Castle）、索漢（Jeremy Sochan）、瓦塞爾（Devin Vassell），配上3枚未來首輪籤，籌碼絕對不輸人。

問題在於：馬刺會不會因此提前加速重建？「字母哥」是否願意加入尚未成形的年輕體系？將成決策關鍵。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆

手握10枚首輪籤的雷霆，是交易市場的「核彈級」玩家。總管普雷斯蒂（Sam Presti）是否願意打破一貫謹慎哲學，是決定能否搶下字母哥的關鍵。

除了選秀資本，他們還有華勒斯（Cason Wallace）、米歇爾（Ajay Mitchell）、託皮奇（Nikola Topic）等潛力股，只需配平薪資，如出清哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein），就能組出合理交易方案。若「字母哥」加入雷霆，這支年輕球隊將立刻升級為總冠軍熱門。

火箭

火箭擁有5枚可交易首輪籤，且隊內天賦滿滿，從核心雙星湯普森（Amen Thompson）與森根（Alperen Sengun），到格林（Jalen Green）、史密斯（Jabari Smith Jr.）、伊森（Tari Eason）、惠特摩爾（Cam Whitmore）與新秀謝潑德（Reed Sheppard）等，全都具備交易價值。

范弗利特（Fred VanVleet）到期合約可協助配平薪資，是另一筆交易利器。火箭若全力出手，能組出最有深度、年齡結構最佳的交易包。最大問題僅在於：公鹿是否看得上這樣的包裹？以及火箭是否能融入「字母哥」的打法？

▲籃網3D前鋒強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網3D前鋒強森。（圖／達志影像／美聯社）

籃網

籃網年輕天賦不多，但他們擁有9枚可交易首輪籤，是籌碼最乾淨、選擇最靈活的球隊之一。

《CBS》記者賴特（Bill Reiter）早在去年就透露，籃網與熱火是「字母哥」心儀的兩大目的地。籃網可將選秀權搭配強森（Cam Johnson）、湯瑪斯（Cam Thomas）等人送出，再利用薪資空間重建支援陣容，打造新體系。

身處紐約大市場，又有彈性與未來，籃網的確具備吸引「字母哥」的優勢。

關鍵字： 籃球NBA密爾瓦基公鹿Giannis Antetokounmpo交易傳聞NBA選秀

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