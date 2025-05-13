世壯運22日開打！周思齊笑談先發：誰健康誰投　點名重砲人選

▲周思齊 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

雙北世壯運將於5月17日開幕，男子棒球賽22日開打。周思齊今下午現身天母棒球場，跟隨母隊中信兄弟「動一動」熱身，備戰世壯運，談到屆時的先發投手，他直呼：「健康的先丟啊！」

周思齊率領的「GOATBROS」山羊兄弟棒球隊22日上午8時將在天母球場迎來首戰，對戰日本甲子園大師。

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多久沒有打早上的比賽？周思齊笑說，現在退休之後，已經養成早睡早起的習慣，有時晚上中職比賽看到7點半左右，勝負可能大致底定，就會趕快就寢。

周思齊他也不擔心8點比賽會對隊友們造成困擾。他開玩笑稱，大家年紀大了，都很早起，「有一些可能在水利局工作的，應該早上4點半就起床了。」

至於首戰誰先發，周思齊直呼，「看誰健康誰投啊。」對於隊史首勝，他認為團隊態度拿出來更重要。

周思齊今年初一度因腳不適停止訓練近3個月，導致有些「發福」，近期為備戰世壯運後積極訓練，身型恢復不少。他也自認應該是有機會排入先發打線，不過要扛中心棒次可能有難度。

他點名了幾位重砲人選，「陳敏賜啊，冠任也保養得很好，我們還有國輝耶！」

本屆世壯運男子棒球賽A組包括山羊兄弟、日本甲子園大師與Energy，B組有NTSU OB、SHB OB與FOX，前兩名晉級4強。山羊兄弟陣容星光熠熠，退役球員有吳俊億、陳冠任、李品叡、潘菘瑋、高國輝、蘇建榮、林敬民、陳宗宏、林瀚、簡富智、陳敏賜、吳界煌、彭恰千、羅國偉、曾慶國、戴極昇、許耀懋、吳明訓、黃致豪、胡睿呈、呂祐華等人。