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棒球的故事　唐肇廷、傅于剛感恩簽名會5月底登場

▲統一獅雙雄感恩會。（圖／統一獅提供）

▲統一獅雙雄感恩會。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅隊本週推出特別感恩活動，5月24日及25日連續兩天舉辦「棒球的故事，唐肇廷、傅于剛感謝有你」球迷簽名會，感謝球迷多年來的支持。兩位卸下球員身份、轉任二軍教練的棒球明星，將親自出席活動，與球迷面對面交流，傳遞感恩之情。

唐肇廷於2012年中華職棒選秀第二輪加盟統一獅隊，職棒生涯累積598支安打，打擊率達2成77，曾是獅隊主力外野手。2021年總冠軍戰前，他因熱身賽意外跌倒導致阿基里斯腱全斷，面臨職業生涯最嚴峻的挑戰。然而，唐肇廷展現不屈不撓的精神，經歷八個月復健後重返一軍，再次站上球場，贏得球迷最熱烈的掌聲。

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傅于剛於2010年中華職棒選秀第六輪加盟統一獅隊，職棒生涯以中繼投手為主，累積377場出賽、417局投球，拿下23勝9敗，中繼成功70次，救援成功7次，防禦率3.65。他於2012年展現穩定壓制能力，榮獲新人王殊榮，成為球隊不可或缺的中繼投手。

5月24日「棒球的故事—唐肇廷感謝有你」簽名會將於賽前14:30至15:00舉行，凡當日於萊恩酷商品單筆消費滿1000元的前50位球迷，可獲得簽名會參加券一張，限簽統一獅周邊商品。

5月25日「棒球的故事—傅于剛感謝有你」簽名會同樣於賽前14:30至15:00舉行，活動規則與前一天相同，球迷可藉此機會收藏珍貴簽名。

此外，活動期間將開放球迷獻花感謝環節，每場限30組球迷參加。即日起，支持唐肇廷及傅于剛的球迷可透過線上報名，並於5月21日公布幸運抽選名單。

關鍵字： 感恩活動統一獅唐肇廷傅于剛簽名会

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