「讀書狂」韓華21歲新星關IG帳號：遠離手機，我開始真正看見棒球

▲韓華鷹文賢彬。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

「把手機放遠一點，我開始真正看見棒球了。」韓職韓華鷹近期氣勢如虹，12連勝創隊史33年來首見紀錄。隊內21歲外野手文賢彬，在本季成為球隊的靈魂人物。他坦言，自從關閉社群媒體、遠離手機後，生活重心回到球場與書本，反而找回專注與穩定，打出職涯最佳表現。

身為球隊氣氛帶動者，文賢彬近期在連勝期間火力全開，12連勝期間敲出4轟，包括逆轉3分砲與勝利打點。他目前出賽38場，打擊率0.310、全壘打7支、打點27分、OPS高達0.894，目前他在隊內打擊率與OPS皆為第1，全壘打與打點排第2（皆僅次於盧施煥）。

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據《韓聯社》報導，文賢彬談到轉變契機，把一切歸功於「閱讀」。他透露從高中一年級開始在學長建議下接觸書本，雖然起初不習慣，但隨著時間過去，他從書中找到打球的意義與自我方向。「書讓我冷靜，也讓我知道我為什麼打球。」

文賢彬也透露，自己去年就已刪除Instagram帳號，「用社群軟體時，休息時間總是不自覺滑手機，但自從把手機放遠一點，我有更多時間讀書，也能更專注在棒球上。」他形容書本是「老師」也是「心靈導師」，「閱讀讓我減壓，幫我撐過低潮，是我能順利走到現在的原因之一。」

今年他正在閱讀的書是美國作家卡普蘭的《感恩日記》，內容讓他更加珍惜球迷與比賽，「我不過是個普通人，卻能被這麼多人支持，真的很感謝，也希望每一打席都用謙卑面對。」

大田出生長大的文賢彬於2022年第二輪獲的韓華指名（第11順位），今季還從內野手轉任外野守備。他表示，雖然是挑戰，但樂觀以對，「球隊需要我在這個位置，那我就盡力去做，這讓我覺得自己存在是有價值的。」他的目標明確，希望能協助韓華挺進季後賽，彌補童年沒能看見球隊奪冠的遺憾。