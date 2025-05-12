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古林睿煬完封勝後遭抹消登錄　最快22日重返一軍先發

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬被火腿抹消一軍登錄。（圖／ⒸH.N.F.提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

「台灣金孫」古林睿煬昨（11）日才繳出生涯代表作，以98球投出日職生涯首場完投完封勝，還是傳說級的「麥達克斯（Maddux）完封」（完封且用球數不到100球），幫助日本火腿以4比0完封樂天金鷲。沒想到，才過一天，他就被火腿隊抹消一軍登錄，最快5月22日才能重返一軍戰場。

古林昨日完投9局僅被敲2安、0失分，成為首位以中職經歷旅日後達成完封勝的投手，同時也是繼1998年郭泰源、2011年陳偉殷之後，第3位達成「麥達克斯完封」的台灣旅日投手。

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▲古林睿煬。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲古林睿煬需10天後才能重返一軍。（圖／截自太平洋聯盟TV）

本季古林先發3場，繳出2勝1敗、防禦率2.91的成績，21.2局狂飆22K，只送出4次保送，被打擊率僅2成，每局被上壘率壓到0.92，表現相當亮眼。

但因火腿先發輪值人選充裕，包括伊藤大海、金村尚真、加藤貴之、山崎福也、北山亘基、費爾哈根（Drew VerHagen）等人，加上球隊預計5月15日要讓2023年狀元左投細野晴希迎來本季初登板對戰歐力士，古林暫時被調整下放二軍。依規定，古林最快5月22日才能回歸一軍，屆時有望在主場再度對決軟銀鷹。

關鍵字： 日職火腿古林睿煬

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