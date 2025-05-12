獅隊為古林歡呼！餅總變「喜餅」　新庄感動轉發還用關西腔告白

▲統一獅休息是看古林睿煬完封勝。（圖／截自新庄剛志IG）

記者楊舒帆／綜合報導

古林此役以先發投手身份登板，前5.2局完全封鎖對手打線無人上壘，全場僅被敲出2支安打，送出7次三振，無四死球、無失分，最終僅用98球即完成9局完封勝，展現高度壓制力與成熟控球。前東家統一獅延賽全隊包含「餅總」總教練林岳平關注古林睿煬的投球，新庄剛志透過影片看到餅總真摯反應也感動分享。

這場比賽是他職業生涯首度完投完封，也成為台灣史上第10位完成日職完封勝的選手，更是史上第3位在百球內完成此壯舉的台灣投手。

當日中職因花蓮天雨，統一獅比賽延賽，全隊留在休息室關注古林的比賽直播。中華職棒雜誌官方社群隨即發布現場影片，畫面中7局結束時總教練林岳平已難掩喜悅，化身「喜餅」模式，終場古林拿下勝投瞬間，全隊報以熱烈掌聲與歡呼。

影片也捕捉到投手教練霍斯曼（Vince Horsman）與隊長陳傑憲精準預測古林的球種，氣氛輕鬆又熱烈。首席教練高志綱笑說：「明天有飲料喝了！」現場一片喜氣洋洋，就像是獅隊自己的選手贏球一樣。

這段台灣獅隊團隊為古林歡呼的影片，後來也被北海道火腿鬥士總教練新庄剛志轉發至社群媒體。他寫下自己看到影片時「相當感動」，可見古林的好表現不僅鼓舞隊友，也讓教練團為之驕傲。此外，新庄剛志在另一篇貼文中也用關西腔跟古林睿煬「告白」，「古林，真的要愛上你啦～」

中信兄弟官方頻道短片也分享，前隊友勝騎士拿著手機認真拍著古林睿煬比賽畫面，還說「幾九局讓他繼續上！」雖然已經轉隊但仍關心著前隊友，也為古林睿煬感到驕傲。