「粉紅大谷」超可愛！母親節雙安秀　助道奇奪回分區龍頭

▲大谷翔平母親節用粉紅棒。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在母親節（美國時間11日）對響尾蛇之戰中，以粉紅裝登場並繳出5打數2安打1打點，連續第9場比賽敲安，助隊以8比1大勝，重返國聯西區首位。

大谷翔平此役擔任第一棒指定打擊，持續穩定輸出火力，在第五局從響尾蛇王牌投手蓋倫（Zac Gallen）手中擊出中外野安打，擊球初速達102.1英里（約164公里），將連續安打場次推進至本季最長的9場。此安打也促成球隊該局攻下2分。

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第六局兩出局三壘有人，大谷把握住代打左投曼蒂普利的一顆內角曲球，擊出右外野安打追加1分打點。不過隨後試圖盜壘時被牽制刺殺。

適逢美國母親節，大谷以粉紅色球棒、腰帶與釘鞋應景登場，展現對母親節的致敬與風格。社群平台上也掀起一波討論，不少球迷留言「可愛極了」「粉紅很適合他」，也有人注意到「平常少見的粉紅腰帶特別搶眼」。

大谷賽前亦在個人Instagram發文，寫下「Happy Mother’s Day」，並分享4月誕生愛女的小手照片，展現身為新手爸爸的溫柔一面，引發粉絲熱議。

除大谷外，道奇隊其他打者亦火力全開，弗里曼（Freddie Freeman）敲出本季第9轟並貢獻4安3打點，貝茲則有3安1打點表現，包含第6支全壘打。先發投手岡索林主投5局無失分奪下本季第2勝，助道奇以18安猛攻奪勝，成功登上分區首位。

▲大谷翔平母親節用粉紅棒。（圖／達志影像／美聯社）