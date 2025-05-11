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射箭AI實測者！奧運國手陳詩園挑戰世壯運誓言奪金

▲▼射箭AI實測者！奧運國手陳詩園挑戰世壯運誓言奪金。（圖／新北市體育局提供）

▲曾拿下奧運射箭金牌的體育大學教授陳詩園，此次將挑戰雙北世壯運金牌。(圖／新北市體育局提供，下同)

體育中心／新北報導

2004年雅典奧運男子射箭團體銀牌得主、現任國立體育大學教授的陳詩園，將以選手身分重返賽場，參與2025雙北世壯運射箭競賽，展現「運動無界、人生無限」的精神典範。

陳詩園現為國立體育大學競技與教練科學研究所所長，日常工作包含指導研究生、進行術科教學及行政事務，同時也投入運動科技研發，致力以專項技術提升選手訓練效能。即使身分從國手變教授，手邊總離不開弓箭。「每天看學生練箭，自己也會手癢，真的忍不住啊！」他笑說，得知世壯運將於家門口舉辦，便立刻報名參賽，給自己一個重返賽場的機會，再度挑戰自我。

▲▼射箭AI實測者！奧運國手陳詩園挑戰世壯運誓言奪金。（圖／新北市體育局提供）

▲陳詩園運用自己研發的運動科技設備做訓練，成了最懂自己也最懂選手的「射箭AI實測者」。

離開國際賽場多年，上一次出征是2010年廣州亞運，2013全國運動會後便退居幕後。為了參加世壯運重新開始訓練時，陳詩園坦言：「原本以為還能帥氣拉弓，結果一開始10支箭射不出幾支，簡直崩潰！」但他沒有灰心，為自己訂下每日固定一小時訓練的目標，利用早晨送孩子上學後、午休或晚上時間持之以恆，不僅是備戰賽事，也親身測試自己研發的運動科技設備，並實際感受選手在訓練過程中的身體變化與心理壓力，成了最懂自己也最懂選手的「射箭AI實測者」。

對於臺灣射箭運動的整體發展，陳詩園充滿信心。他指出，臺灣從國小到大學皆具備完善的射箭培訓體系，加上企業隊與政府資源的挹注，讓許多年輕選手擁有良好的成長環境。他也分享教學理念的轉變，從以前「權威式逼箭」，進化到現在的「陪你聊箭」，期望每位學生都能發自內心地喜愛這項運動，而不是只為成績而拉弓。

談到這次世壯運的目標，「原本是想把比賽完成就好，但人就是這樣，練了就會想比、想贏。」陳詩園笑說。隨著訓練進入狀況，也開始期待自己能有好成績，進而將目標瞄準金牌。不過，最大的勁敵竟然不是別人，而是自己同事兼學弟「郭振維教練！」兩人平時在辦公室點頭微笑，到了練習場卻是「誰都不想輸」的狀態，鬥志滿滿、氣氛高昂，也盼望能在賽場上一同為國爭光。

此外，陳詩園也分享了自己心中的射箭典範—日本傳奇射箭選手山本博，從年輕拿牌到中年翻身奪銀，他的秘訣不是技巧，而是「享受射箭」。陳詩園說，這次世壯運就是他與過去的自己再度相遇的契機，不再為了成績而拉弓，而是為了那份單純的熱愛。「不要被年齡限制了想做的事，想運動、想比賽、想快樂，就去做。最珍貴的，是你為了自己努力的每一段過程。」

體育局表示，陳詩園教授不僅是新北的榮耀，更是全民運動精神的最佳代言人。他從奧運國手到教育者，如今再度轉身當選手，象徵著「運動可以是一生的志業，也是一輩子的快樂來源」。他以行動傳遞：無論你是幾歲、站在哪裡，都可以重新出發，只要你願意拉第一箭。2025雙北世壯運射箭競賽將於5月25日至29日在新北市板橋體育場熱血開戰，歡迎大家踴躍進場為選手加油！

關鍵字： 世壯運射箭陳詩園

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