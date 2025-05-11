柯瑞最快回歸時間曝！巴特勒、庫明加合砍30分　勇士G3半場領先

Jimmy bullies his way to the cup!



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記者游郁香／綜合報導

勇士今（11）日回到主場出戰西區準決賽G3，賽前傳出球團預估天王柯瑞（Stephen Curry）最早能在G6回歸。灣區大軍上半場三分雖5投0中，但靠著巴特勒（Jimmy Butler）強攻禁區，前2節13投7中飆出18分，加上前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）繳出攻守俱佳的表現，兩人聯手砍下30分，率隊在前2節打完取得42比40反超。

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柯瑞賽前穿著便服在場邊，隨著音樂節奏搖擺，看起來心情不錯。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，勇士將G6視為柯瑞最早可能復出的時間點。灣區大軍前2戰與灰狼戰成1比1，G3再次變陣，年輕長人傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）被拉上先發。

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▲勇士巴特勒上半場飆出18分。（圖／達志影像／美聯社）

勇士首節一度進攻停滯，落入了灰狼的節奏中，靠著巴特勒強打禁區，單節獨攬11分，「解凍」的前場大物庫明加在攻防兩端也有精彩表現，翻轉了局面。

KUMINGA BLOCK.

KUMINGA AND-1.



He's got 6 in the first of Game 3 on ABC ???? pic.twitter.com/WMwTGplWEu — NBA (@NBA) May 11, 2025

首節最後1分38秒，庫明加先是賞給麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）一鍋，隨後再快攻殺入禁區，後仰倒地前硬是拋進兩分，要到加罰機會完成3分打，連場邊的柯瑞都拍手叫好。

▲巴特勒強打禁區，率勇士超前比數。（圖／達志影像／美聯社）

灣區大軍靠著一波9比0攻勢急拉尾盤，在首節終了前追到21平。值得一提的是，他們單節21分有16分來自禁區。灰狼次節一度在當家得分手藍道（Julius Randle）砍進45度角三分後，將比數拉開到39比29、10分差。不過巴特勒再次跳出來強攻禁區，並助攻格林（Draymond Green），又將分差縮小到4分。

上半場最後2分16秒，巴特勒來了一記三分打，庫明加也在籃下取分，兩人上半場得分都上雙，巴特勒13投7中掃下18分、庫明加從板凳出發挹注12分、4籃板， 勇士上半場打完反以42比40超前。

▲勇士大物庫明加G3上半場攻防俱佳。（圖／達志影像／美聯社）