中職球員聲援剴剴案！穿「Justice for Kaikai」T恤：兒虐零容忍





▲郭天信、王維中，響應「Justice for Kaikai」行動 穿上改革T恤：兒虐零容忍，刻不容緩。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台北報導

職棒球員工會發起「Justice for Kaikai」行動，號召所有球員穿上象徵改革的T恤，傳遞「兒虐零容忍」的明確立場。這項行動源自一起震驚社會的悲劇──年僅一歲的剴剴去年在保母家疑似遭虐致死，相關制度失靈問題近日因親友揭露真相再度引起關注。明天下午也將有一場「終結兒虐・陪你長大」護兒集會行動在台北凱達格蘭大道舉行。

中職各隊選手陸續收到這件印有「Justice for Kaikai」的T恤，不少已為人父的球員在看到這起新聞後，感到極為悲痛與憤怒。味全龍球員郭天信便是其中之一，他表示，「到底為什麼有人會這樣？真的非常難以接受。」

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身為父親的他透露，自家小孩出生後就未曾考慮送托，「即使對方有保母證照，我還是希望由我們自己帶孩子。很多悲劇的案例中，對方其實也有證照，老婆自己帶，這樣安心一點。」

郭天信也響應工會號召穿上T恤，他認為，作為具有知名度的職業球員，有責任透過自身行動喚起更多社會關注，「希望更多人看見這件事，真正重視兒虐問題。」

職棒工會於臉書社群平台發文指出，「運動員站出來，是為了不讓任何孩子的傷痛被遺忘。」並說明「Justice for Kaikai」行動是由職籃工會理事長曾文鼎與富邦勇士助理教練梁兆亘共同發起，盼喚起社會對托育制度問題的廣泛關注與改革需求。

文中提到，台灣近十年幾乎每年都有保母托育致死或重傷的案件，顯示制度仍存在嚴重斷裂，社工過勞、監督失靈、責任模糊等問題層層堆疊，終釀悲劇。

工會強調，「不論您是家長、老師、社工、公務員，還是運動員，我們都可以是守護孩子的那道牆。這一次，讓我們一起站出來，為孩子、為制度、為下一個不該再受傷的生命。」



