運動雲

>

中職球員聲援剴剴案！穿「Justice for Kaikai」T恤：兒虐零容忍

▲▼ 郭天信、王維中 。（圖／記者王真魚攝）

▲郭天信、王維中，響應「Justice for Kaikai」行動 穿上改革T恤：兒虐零容忍，刻不容緩。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

職棒球員工會發起「Justice for Kaikai」行動，號召所有球員穿上象徵改革的T恤，傳遞「兒虐零容忍」的明確立場。這項行動源自一起震驚社會的悲劇──年僅一歲的剴剴去年在保母家疑似遭虐致死，相關制度失靈問題近日因親友揭露真相再度引起關注。明天下午也將有一場「終結兒虐・陪你長大」護兒集會行動在台北凱達格蘭大道舉行。

中職各隊選手陸續收到這件印有「Justice for Kaikai」的T恤，不少已為人父的球員在看到這起新聞後，感到極為悲痛與憤怒。味全龍球員郭天信便是其中之一，他表示，「到底為什麼有人會這樣？真的非常難以接受。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為父親的他透露，自家小孩出生後就未曾考慮送托，「即使對方有保母證照，我還是希望由我們自己帶孩子。很多悲劇的案例中，對方其實也有證照，老婆自己帶，這樣安心一點。」

郭天信也響應工會號召穿上T恤，他認為，作為具有知名度的職業球員，有責任透過自身行動喚起更多社會關注，「希望更多人看見這件事，真正重視兒虐問題。」

職棒工會於臉書社群平台發文指出，「運動員站出來，是為了不讓任何孩子的傷痛被遺忘。」並說明「Justice for Kaikai」行動是由職籃工會理事長曾文鼎與富邦勇士助理教練梁兆亘共同發起，盼喚起社會對托育制度問題的廣泛關注與改革需求。

文中提到，台灣近十年幾乎每年都有保母托育致死或重傷的案件，顯示制度仍存在嚴重斷裂，社工過勞、監督失靈、責任模糊等問題層層堆疊，終釀悲劇。

工會強調，「不論您是家長、老師、社工、公務員，還是運動員，我們都可以是守護孩子的那道牆。這一次，讓我們一起站出來，為孩子、為制度、為下一個不該再受傷的生命。」


 

關鍵字： 兒虐譴責職業球員工會改革中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

富邦網羅韓職勝投王下周抵台　再簽前樂天鈴木駿輔

富邦網羅韓職勝投王下周抵台　再簽前樂天鈴木駿輔

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

大谷翔平9局開砲無力救道奇　山本由伸挨2轟丟5分吞敗

大谷翔平9局開砲無力救道奇　山本由伸挨2轟丟5分吞敗

葉君璋談旅外形象：不希望被貼標籤　也曾提醒吉力吉撈一動作

葉君璋談旅外形象：不希望被貼標籤　也曾提醒吉力吉撈一動作

林昱珉5.2局被敲1安無奈吞首敗　鄭宗哲先發敲安+盜壘

林昱珉5.2局被敲1安無奈吞首敗　鄭宗哲先發敲安+盜壘

快訊／勇士少柯瑞G2被打爆慘輸24分　灰狼蟻人扭傷硬打扳平系列賽

快訊／勇士少柯瑞G2被打爆慘輸24分　灰狼蟻人扭傷硬打扳平系列賽

大谷本季廣告收入破億　經紀人爆差點與道奇簽15年長約

大谷本季廣告收入破億　經紀人爆差點與道奇簽15年長約

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

熱門新聞

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

富邦網羅韓職勝投王下周抵台　再簽前樂天鈴木駿輔

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

大谷翔平9局開砲無力救道奇　山本由伸挨2轟丟5分吞敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全新書　「有人上過大聯盟自負」

2林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋回應

3大谷拚40－40－40異次元紀錄

4韓職勝投王下周抵台　再簽鈴木駿輔

5台籃最狂！　新北國王單節轟48分

最新新聞

1中職球員聲援剴剴:兒虐零容忍

2古林預計母親節登板　主場對樂天

3楊勇緯回歸大滿貫舞台首戰止步16強

4古久保中文談林立狀況：還好

5旅外自負？葉總想起真實例子

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366