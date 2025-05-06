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歐尼爾、史密斯點破灰狼罩門　僅2人能守柯瑞陷對位劣勢

記者游郁香／綜合報導

灰狼與勇士將首度在季後賽交手，雖然明尼蘇達首輪展現出強大實力，但《TNT》球評們不全看好他們，史密斯（Kenny Smith）就指出，灣區自從交易來巴特勒（Jimmy Butler）後攻防煥然一新，灰狼可能陷入「對位劣勢」；歐尼爾（Shaquille O’Neal）則質疑，灰狼僅2人能對柯瑞（Stephen Curry）施壓，恐遇上大麻煩。

灰狼首輪4勝1敗淘汰詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）兩大球星領軍的湖人，次輪對手將是從搶七戰脫穎而出的勇士，《TNT》3大球評對這個系列賽做出預測，史密斯（Kenny Smith）認為明尼蘇達可能會遇到一些對位上的麻煩。

▲▼勇士天王柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲歐尼爾認為灰狼沒有足夠人手追防柯瑞，力挺勇士晉級西決。（圖／達志影像／美聯社）

「現在有了巴特勒，這局勢完全不一樣了。艾德華茲（Anthony Edwards）可能得親自去守他。」史密斯指出，「那就會出現交叉對位問題，像是麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）或康利（Mike Conley）都不是守巴特勒的好選擇。我認為勇士其實在這輪系列賽的進攻端有對位優勢，某種程度上他們比灰狼還更難守。」

「俠客」歐尼爾則把焦點放在防守柯瑞的難度上，他質疑灰狼是否具備能如火箭般「封鎖柯瑞」的防守配置，「我在想灰狼會用什麼戰術去限制柯瑞，他們要怎麼守他？我看來他們只有兩個人能真正對柯瑞施壓——迪文琴佐（Donte DiVincenzo）和亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）。」

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴克利看好艾德華茲領軍突圍。（圖／達志影像／美聯社）

歐尼爾直言，「但他們沒什麼人手可以輪替，兩個人一直追柯瑞會累啊，所以我這輪支持勇士出線。」

常成為「反指標」的巴克利（Charles Barkley）則相信氣勢正盛的「蟻人」艾德華茲能主導戰局，灰狼若能適時打小球、戰術調度得宜，有機會淘汰勇士，「我選明尼蘇達。他們現在狀態真的很好，蟻人太猛了，信心爆棚。」

巴克利表示，「我覺得這輪的重點對位在於他們會多常用小球陣容。如果讓戈貝爾（Rudy Gobert）長時間在場上，勇士一定會用擋拆針對他……所以如果灰狼想贏，他們就必須多打小球。」

▲火箭森根、范弗利特，勇士柯瑞、巴特勒。（圖／路透）

▲名嘴史密斯指出巴特勒到來讓勇士對位優勢明顯。（圖／路透）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士明尼蘇達灰狼Stephen CurryJimmy ButlerAnthony Edwards

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