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前悍將瑞恩率領7連勝！韓華隔18年登第一　韓職史上最速300萬觀眾

▲瑞恩。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

▲瑞恩。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職韓華鷹隊5日在主場以3比1擊敗三星獅隊，豪取7連勝，戰績22勝13敗，與LG雙子並列聯盟第一，這是韓華自2007年以來首次在賽季進行超過30場比賽後登上榜首。

此役前悍將洋投瑞恩掛帥，他投出7局僅失1分的好投，最快157公里，均速152公里，僅被敲出3支安打、奪5次三振、防禦率從4.35降至3.91，收下本季第5勝。首局文賢彬敲出陽春砲為球隊先馳得點，第3局盧施煥補上一支安打再添分數；第8局由蔡恩成敲出適時安打再下一城，鎖定勝局。守護神金瑞鉉則順利關門，收下本季第11次救援成功。

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文賢彬前一戰因牽制出局遭到提前換下，總教練金卿文本戰仍給予信任，安排他打第3棒、守左外野，文賢彬也以全壘打回報教頭。

另一方面，LG雙子以2比5不敵宿敵斗山熊隊，無緣獨居榜首。斗山由鄭秀彬領軍，繳出3安打、2打點、3得分的全能表現，延續近期3連勝。

起亞虎隊則在高尺巨蛋以13比1大勝起亞英雄隊，中止3連敗。先發老將梁玹種主投6局僅失1分，奪得個人本季首勝、生涯第180勝，並成為韓職史上首位生涯突破2,100次三振的投手（2,102K）。

老將崔炯宇亦在6局敲出生涯第400轟，成為韓職史上第4人，並以41歲4個月19日的年紀創下最年長紀錄，打破李承燁的38歲9個月的紀錄。

SSG明星打者崔廷在釜山敲出第498號全壘打，帶領球隊以7比1擊敗樂天巨人，距史上首位500轟里程碑僅差2轟。

NC恐龍隊在水原以6比2力克KT Wiz，取得本季首次3連勝。外籍投手羅根（Logan Allen）主投7局無失分，摘下韓職生涯首勝。

值得一提的是，5月5日適逢韓國兒童節，KBO聯盟五座主場湧入共計91,434名觀眾，單日觀眾爆滿，推升本季累計觀眾數正式突破300萬人次（3,061,937人），僅用175場就達成，刷新2012年190場的歷史最速紀錄，人氣與話題性皆創新高。

關鍵字： 韓職韓華鷹連勝洋投球隊

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