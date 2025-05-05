韓媒讚山本由伸有望挑戰亞洲首座賽揚獎　點名王建民曾票選第二

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

隨著旅美日投山本由伸本季持續繳出壓倒性表現，亞洲投手能否問鼎大聯盟最高榮譽「賽揚獎」再度成為熱議焦點。韓國媒體《每日經濟》近日撰文盛讚山本，認為他是當前國聯賽揚獎最有力候選人之一，還提到王建民2006年的成就。

山本3日（台灣時間）主投6局僅被擊出1支安打、無失分，不僅拿下個人本季第4勝，賽後防禦率更壓低至0.90。他也剛於月初榮獲國聯4月「單月最佳投手」，展現出道奇新王牌的壓制力。

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韓媒在報導中除盛讚山本本季表現，也回顧歷代亞洲投手在賽揚獎競逐上的高光時刻。台灣球迷最熟悉的當屬「台灣之光」王建民。2006年他在洋基單季投出19勝，最終於美聯賽揚票選中名列第二，僅次於雙城的桑塔那（Johan Santana），成為台灣史上最接近賽揚獎的投手。

韓媒也提到，2013年時達比修有效力遊騎兵，賽季奪得13勝、防禦率2.83，並以93點總票數在美聯賽揚票選中高居第二，為亞洲投手歷來最高得票紀錄。2019年，韓國左投柳賢振則代表道奇奮戰，以14勝、防禦率2.32的表現拿下國聯票選第二，成績同樣驚艷。

山本由伸雖然僅是大聯盟生涯第二年，但已連續壓制頂級強隊，其控球與球速結合的投球內容備受美媒、亞媒一致好評。韓媒認為，若能維持目前成績，有望改寫亞洲投手從未真正登頂賽揚的歷史，締造亞洲棒球新紀元。