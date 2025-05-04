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TPBL例行賽前3名確定！林俊吉末節11分助夢想家鎖定第2

▲▼夢想家林俊吉、馬建豪。（圖／TPBL提供）

▲夢想家林俊吉末節狂砍11分，成為致勝功臣。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家今（4）日主場迎戰高雄全家海神，靠著林俊吉決勝節單節狂砍11分帶領下，以104比101守住關鍵一戰，不僅搶下4連勝，也穩住季後賽排名，鎖定例行賽第2的位置。馬建豪本場攻下全場最高28分，是贏球另一大功臣。

這場關乎季後賽排名的激戰從開局便火藥味十足，開賽不到2分鐘，海神邱子軒將高柏鎧撂倒在地，領到違反運動精神犯規，海神主帥費雪也在首節最後3分05秒吞下技術犯規。主場作戰的夢想家在林俊吉帶動攻勢下，打出11比0猛攻，貝奇（Beau Beech）、簡浩與馬建豪三分連發，加上團隊穩健罰球，奠定領先基礎。

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次節海神持續施壓，霍爾曼（Aric Holman）單節貢獻11分，包含兩記三分球，幫助夢想家半場以48比45保有些微優勢。

▲▼夢想家林俊吉、馬建豪。（圖／TPBL提供）

▲夢想家馬建豪單場砍下28分。（圖／TPBL提供）

第3節戰況膠著，雙方比分始終咬得很緊，比賽進入「你來我往」的節奏，夢想家反以2分落後進入決勝節。末節開打後，林俊吉連投帶罰狂轟11分，率隊從落後追平再反超，搭配高柏鎧在禁區穩固防線，貝奇與馬建豪亦加入搶分行列，一度將分差擴大至8分。

終場夢想家以3分險勝，延續連勝氣勢。馬建豪攻下28分、7籃板、3助攻；林俊吉貢獻22分、6助攻；霍爾曼14分；貝奇12分。

總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）賽後大讚球員展現的堅韌防守精神：「海神是聯盟中非常難防守的球隊，我們必須拿出更具侵略性的防守來應對。」

▲▼夢想家林俊吉、馬建豪。（圖／TPBL提供）

▲林俊吉末節爆發，助夢想家鎖定例行賽第2。（圖／TPBL提供）

本場飆出生涯新高28分的馬建豪表示，「我會有這麼多出手機會，是因為隊友們幫我創造了空間，讓我可以有空間出手。」林俊吉也談到球隊在落後時能夠穩住陣腳並逆轉的關鍵，「在學長們的幫助下，我們把每一個細節都做好了，才有機會慢慢把比分追回來。」

夢想家本場取勝後，戰績變成20勝13敗，若海神後續比賽全贏，兩隊的戰績相同，但比較對戰優勢為夢想家4比2海神，因此確定本季例行賽前3名為：新北國王、夢想家、海神。

關鍵字： 籃球TPBL福爾摩沙夢想家林俊吉

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