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駐臺韓國代表關注AI女神李珠珢　金針菇開球敬佩韓援笑容沒停過

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將本週末舉辦韓國主題週，4日賽前邀請韓國駐台北韓國代表部代表李殷鎬到場開球，特別提到韓國人氣最高的啦啦隊「AI女神」李珠珢加盟悍將，期待未來悍將能與韓國有更多體育文化交流。

韓國知名YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」也參與這場開球活動，她表示：「其實之前有練習過，但看到滿場球迷還是突然很緊張。幸好順利完成，非常開心。」她也分享準備過程中參考了韓國許多藝人開球的影片，「特別看她們怎麼投球、怎麼維持漂亮的姿勢。」她笑說：「我有比暗號，大家有看到吧？好像大家有笑一下！」

▲駐臺北韓國代表部李殷鎬與知名YouTuber韓勾ㄟ金針菇一起開球。（圖／富邦悍將提供）

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▲駐臺北韓國代表部李殷鎬與知名YouTuber韓勾ㄟ金針菇一起開球。（圖／富邦悍將提供）

李殷鎬曾在台北大巨蛋擔任開球嘉賓，此次是他第二次參與開球。他對韓國啦啦隊來台發展表示高度肯定，「很開心韓國啦啦隊來到台灣，而台灣人也以溫暖態度接納她們，期待藉由這樣的活動促進更多體育上的交流。」

對於富邦悍將簽下李珠珢，李殷鎬也說：「富邦悍將網羅韓國最有名的啦啦隊女孩李珠珢，令人非常期待悍將未來與韓國之間可以有更多互動與合作。」

金針菇也分享身邊朋友喜歡在棒球場約會的經驗。她曾與李雅英體驗過籃球啦啦隊，對於棒球啦啦隊有不同感受：「這是完全不同的氛圍，在球場看到雅英（李雅英）真的很開心，也很敬佩她們總是保持笑容和熱情。」

韓援席卷台灣棒球，金針菇笑說：「我覺得這象徵著台韓友誼越來越好，是非常正面的影響。幸好我十年前就來台灣，從那時候我就知道，台韓之間會有這樣的好發展。」

關鍵字： 韓國YouTuber開球啦啦隊棒球影音

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