火箭G6末節區域防守鎖死勇士　柯爾不排除庫明加G7重返輪替

▲勇士庫明加整個系列賽僅打了2場，G7有望重返輪替？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士G6決勝節前15次出手投丟14球，火箭的「一波流」瞬間帶走了比賽，逼出搶七大戰。灣區的3比1聽牌優勢化為烏有，主帥柯爾（Steve Kerr）坦言，對手的區域防守導致球隊末節進攻停滯，不排除讓系列賽只打了2場的前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）重返輪替陣容。

勇士前3節打完僅落後2分，第4節卻全面熄火，進攻嚴重當機。柯爾指出，火箭啟用2-1-2區域防守，給了「水行俠」亞當斯（Steven Adams）大量的上場時間，成了這場比賽勝負的分水嶺，「我認為我們其實有創造出一些不錯的空檔，但一旦比分被拉開到10或12分，他們就更容易逼迫我們出手。」

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▲火箭長人亞當斯在籃板與對抗上給勇士極大壓力。（圖／路透）

「我們的確有空檔，但他們利用身材優勢把我們趕離三分線。他們知道我們必須靠三分追分，他們做得很好，切斷了我們靠三分反撲的機會。」柯爾繼續說道。

面對柯瑞（Stephen Curry）這位NBA史上最偉大的射手，很少有球隊會選擇打區域防守，因為風險極高。但火箭第4節將這種防守方式執行得近乎完美，教頭烏多卡（Ime Udoka）直言，「老實說，我們在打區域防守時的溝通甚至比盯人時更好。我們有體型優勢，讓史密斯（Jabari Smith Jr.）站在3號位，再配上大陣容。這樣就不太會出現錯位，事實證明這樣是有效的。」

▲勇士面臨關鍵搶七戰，前場大物庫明加是否會回歸輪替，受到矚目。（圖／達志影像／美聯社）

讓這套區域防守奏效的關鍵之一，正是資深中鋒亞當斯。他在G6上場全系列最多的31分鐘，攻下17分、5籃板與3阻攻。亞當斯整個系列賽都在籃板與對抗上給勇士極大壓力，當他與森根（Alperen Şengün）搭檔雙塔時，更讓區域防守如虎添翼。

面對火箭壓迫性十足的防守與主場聲勢，柯爾透露將重新評估G7的輪替組合，「庫明加在G3先發時對格林（Jalen Green）的防守很好，我覺得這是他能幫上忙的地方——單防能力。關鍵在於他身邊的搭配組合。我們都知道火箭打了非常多區域防守，那我們是否能找到正確的組合，讓JK與具備投射、空間與傳導能力的球員一起上場，以破解區域？這些都是我們現在正在思考的問題。」

▲勇士主帥柯爾預計3冠長人魯尼G7出賽時間會更長。（圖／達志影像／美聯社）

「我先前已經非常清楚地說過，自從Jimmy加入後，輪替組合變得對JK更具挑戰。這就是阻礙他上場的主要因素。我非常希望讓他上場，因為我相信他能幫到球隊，若能儘早讓他上場，對他和我們都會有幫助。」柯爾也補充說，「我預期魯尼（Kevon Looney）明天上場時間會比前一場更多。」

魯尼在G6僅出賽2分鐘，但考量到亞當斯與森根同時在場時，火箭的進攻籃板率高達46.3%，這可能會促使勇士在G7更多地使用魯尼。