遭遇3小時延賽考驗　羅伯斯讚佐佐木朗希：注意力從未中斷

▲佐佐木朗希經歷延賽3小時奪下旅美首勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（4）日以10比3擊敗勇士，收下7連勝。先發的23歲日本投手佐佐木朗希投滿5局、失3分，終於在大聯盟第7場先發中收穫首勝。儘管面對雷雨導致比賽延後超過3小時，總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍高度肯定愛將的表現。

「朗希從一開始就投得很好，雖然對方先發投手也狀態極佳，但我們打線成功消耗對手，並給予朗希足夠支援。」羅伯斯指出，「即使比賽延後那麼久，他始終保持集中力，我為他感到驕傲。」

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Rōki Sasaki, Filthy 84mph Forkball. pic.twitter.com/5yzztIUohP — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 4, 2025

佐佐木今天用球數達98球，最快球速飆至96.7英里（約155.6公里），靈活搭配滑球與指叉球成功壓制打線。儘管在2局與4局各失分，仍頂住壓力完成5局任務，第5局更是三上三下漂亮收尾。

這場比賽因雷雨延後3小時6分鐘，直到晚間10點（台灣時間4日上午11點）才開打，比賽結束時，當地時間已是隔天凌晨1點。羅伯斯特別提及這場「跨日大戰」對球員專注力是一大考驗，「這樣的情況下，朗希也沒有因延遲而影響狀態，是非常值得嘉許的。」