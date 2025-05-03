社區棒球上演「再見盜本壘」　大神岡延長賽險勝

▲中大紅襪江侑軒。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

由台灣世界少棒聯盟主辦的114年TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽（LLB50/70），今日在台北青年公園棒球場及台北社子島棒球場正式開打。A、B兩組率先登場，A組中大紅襪、大神岡金剛社區，B組台中騎士、力量河馬，最終獲得分組一、二名晉級八強。

A組中大紅襪隊今日表現亮眼，先以6比1擊敗台中向上隊，接著以8比0提前在6局擊敗大神岡金剛社區隊，以二連勝晉級8強。中大紅襪隊上屆獲得亞軍，本屆期許更上一層樓，朝冠軍目標邁進。隊中選手江侑軒上屆就參與過，他能投能打，被總教練吳怡賢認為是此次晉級的關鍵之一。13歲的江侑軒目前就讀中壢國中，他表示，幼稚園去看棒球比賽，也開始喜歡棒球運動。上屆比賽他是國小六年級，對於這兩屆自己的感覺差別，他表示，上屆失誤比較多，打得比較不好，也期許本屆可以打下冠軍。

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大神岡金剛社區隊在A組先輸給中大紅襪隊，但接下來和台中向上隊激戰，正規7局結束3比3平手，進入突破僵局制後，8局打完又形成6比6。

台中向上9局上無功而返，大神岡的王羿淂在9局下用「再見盜本壘」結束比賽，最終7比6，以1勝1敗晉級8強。王羿淂是台中市后里國中一年級生，對自己的速度相當有自信。除了棒球，還打籃球、排球，以洛杉磯道奇隊的「雙刀流」大谷翔平為偶像。對於「再見盜本壘」，他賽後冷靜地說，「剛才因為我觀察到，本壘回傳球很慢，我就問教練，教練就說可以跑，我就試試看，然後就safe。」

B組方面，台中騎士以14比5擊敗文山社區，再以8比0提前在6局打敗力量河馬，以2勝姿態晉級。台中騎士先發投手鄭宇辰對文山社區時，用94球投6局飆出13K，僅被敲出2支安打，沒有掉任何責失，不過他僅給自己打出70分。他指出，「我打擊沒有做好，還可以加強，幫助球隊取勝感覺很好，隊友說我三振很多，給自己70分，我覺得壞球太多，希望控球可以精準一下，把30分慢慢補上來。」

另外，力量河馬以11比1提前在5局擊退文山社區，雖然之後敗給台中騎士，最終仍以1勝1敗晉級。

▲王羿淂。（圖／主辦單位提供）