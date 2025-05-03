徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

▲徐若熙先發，吸引美職球探到場 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍「龍之子」徐若熙今天作客出戰樂天桃猿，再度吸引多支美職球團到場，據了解，至少8支球隊到場，當中老虎高層也來了。徐若熙主投4.2局失1分責失退場，球速最快155公里。

徐若熙最快今年底球季結束取得旅外FA資格，有望往更高殿堂發展。大聯盟官網記者摩洛西者指出，徐若熙若計劃在今年休賽季挑戰大聯盟，將面臨「國際業餘自由球員」的身份限制，可能影響其簽約條件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過自家總教練葉君璋仍支持他往美職發展，期待他成為中職首位自農場輸出挑戰大聯盟的選手，屆時將具有代表性意義。

徐若熙今天是本季首次休息6天再先發，下一次登板時機，葉總今天賽前指出，尚未決定，有可能讓他下二軍輪休。他直言，今年多了伍鐸可以運用之後，輪值更有彈性。

此役對戰樂天桃猿，依舊吸引多支美職球團到場關注徐若熙的表現，據悉，今天現場至少有8支美職球隊派員觀戰，其中包括藍鳥、太空人、小熊、光芒、遊騎兵、教士與大都會等隊，底特律老虎隊更有高層親自現身。

徐若熙5局續投，狀況有些不穩，一上場就被林政華擊出安打，三振張趙紘之後，對林泓育觸身球，隨後遭林智平擊出安打，加上右外野手曾聖安失誤，再丟分，林子偉高飛犧牲打，猿隊載下一城。

味全龍決定換投，徐若熙此戰僅投4.2局，為本季最短局數，用92球、63球好球，另有2次四壞球保送、4次三振，失掉3分只有1分責失，球速最快155公里。

桃猿暫時以3比1領先。在徐若熙退場之後，場邊的球探們也紛紛收拾東西，準備下班。



▲徐若熙先發，吸引美職球探到場 。（圖／味全龍提供）

▲ 球探下班 。（圖／記者王真魚攝）