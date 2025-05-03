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大聯盟記者：徐若熙情況類似佐佐木朗希　葉君璋仍期待挑戰

▲▼徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍年輕投手徐若熙今年有望取得旅外FA資格，吸引海外球探的關注。然而，根據美國記者摩洛西（Jon Morosi）的報導，徐若熙若計劃在今年休賽季挑戰大聯盟，將面臨「國際業餘自由球員」的身份限制，可能影響其簽約條件。對此總教練葉君璋認為，如果徐若熙能夠往美職發展，還是有一定的意義以及代表性。

根據大聯盟規定，球員需年滿25歲且在職業聯盟出賽至少六個球季，方可被視為「國際職業自由球員」，不受簽約金額限制。摩洛西指出，徐若熙若欲加盟大聯盟，僅能以小聯盟合約簽約，並受限於各隊的國際簽約金額度。

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葉君璋表示，雖然自己沒辦法代表球團立場，但以個人想法蘭看，如果徐若熙能到美職發展，是一個具有挑戰性和意義的決定；雖然會面臨一些限制，但如果這是有意義的挑戰，那麼值得一試。

他也提到，徐若熙若能成功旅美，將成為中職首位從農場培養輸出到美職的選手，具有指標性意義。

葉君璋強調，現在講這些都言之過早，最重要的是徐若熙需專注於當下，做好應該做的事，等待時機成熟，「本身也要扛得住輿論，對你來講，是正面的還是負面的，有沒有辦法真的可以很雲淡風輕，在大家一直討論到狀況下，還是可以保持自己應該做的，我覺得這個都是蠻重要的。」

關鍵字： 徐若熙大聯盟味全龍中職美職

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