味全龍「冰抖開唱」邀芒果醬、董事長樂團接力嗨唱！

▲味全龍「全家冰抖 野球開唱」主題日5月10日至11日天母棒球場搖滾登場 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍年度搖滾音樂盛會「全家冰抖野球開唱」，即將於2025年5月10日至11日，於天母棒球場盛大登場。活動結合熱血職棒賽事、搖滾樂團與繽紛美食，打造兼具娛樂與感官體驗的主題週末，邀請球迷朋友、樂團粉絲共襄盛舉。

四組樂團接力演出 打造獨特野球主題音樂祭！

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「全家冰抖野球開唱」活動期間，將邀請四組人氣樂團接力開唱，包含5月10日(六)賽前於應援舞台演出的「芒果醬 Mango Jump」與「胖虎 punkhoo」，以及5月11日(日)賽後於草地音樂會登場的「董事長樂團 The Chairman」與「美秀集團」，將球場與音樂跨界融合的熱情魅力擴散至全場！此外，味全龍應援曲製作團隊 Dragon Punk 亦將於兩日賽事間進行現場演出，透過實地演奏應援曲，邀請球迷一同跟隨節奏熱情吶喊。

「全家FamilyMart」打造最強美食陣容共襄盛舉！

本次主題活動由味全龍與官方合作夥伴全家便利商店共同策劃，結合全家FamilyMart旗下品牌 Let's Tea、minimore、unopasta、FamiCollection，提供涵蓋茶飲、甜點、義式冷麵與冰品的美食體驗。同時為呼應主題活動，全家便利商店亦特別推出「全家冰抖禮物卡」，卡面設計融入味全龍球員與啦啦隊形象，兼具收藏與實用價值。每張卡片均可於全家店舖兌換四季春青茶、冰心乳酪條、泰式海鮮冷義大利麵、蜜桃雪酪冰棒等品項其中二份(依卡面說明為準)，5月10日至11日主題活動期間，每日將於入場時隨機贈送其中一款禮物卡(共六款)，數量有限贈完為止。

味全龍球團亦準備音樂祭應援必搭，主題兩日限定的入場贈品，凡入場球迷朋友只要持當日有價票券(紙本或電子票)驗票後即可兌換。5月10日將贈送結合復古唱盤造型與味全龍視覺設計的黑膠唱盤鑰匙圈(兩款隨機)，內建NFC晶片可連結龍隊應援歌曲；5月11日則推出印有「沒有DRAGONS就不能活」口號的飛行飄帶，雙面設計展現球迷熱情，是支持球隊的最佳象徵。

本次「全家冰抖野球開唱」為一場結合運動熱情、音樂律動與味蕾饗宴的主題活動，誠摯邀請所有球迷朋友攜家帶眷走入球場，共度夏日週末，見證屬於龍迷的熱血時刻。更多活動資訊與購票方式，請關注味全龍官方網站及社群平台。

