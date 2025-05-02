「紐約之王」布朗森超神致勝三分　猛轟40分率尼克G6驚險晉級

CAPTAIN CLUTCH‼️



Jalen Brunson gets the double bang from Mike Breen as his game winner sends the Knicks to the 2nd round!pic.twitter.com/8iCXt0rcty — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

本季勝場數「翻3倍」的底特律活塞，遭尼克3比1聽牌後仍將戰線延長到G6，今（2）日回到主場力拚逼出搶七戰。這場比賽可說是「翻轉再翻轉」，尼克次節花光雙位數領先被超前，第3節再次主導戰局，但底特律決勝節發揮韌性，一度反超7分，尼克靠著當家一哥布朗森（Jalen Brunson）連拿關鍵8分，包括價值連城的致勝三分彈，整場猛轟40分帶領下，以116比113險勝，4勝2敗晉級次輪。

東區第3種子尼克G6開賽就連進4球，打出一波20比8猛攻，這段期間在主場作戰的活塞的進球數還比失誤少一個。新任「紐約之王」布朗森單節9投7中攻下15分、4助攻；布里吉斯（Mikal Bridges）與阿努諾比（OG Anunoby）各拿8分；麥克布萊德（Miles McBride）最後2秒飆進27呎三分，尼克首節拉開37比23、14分領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲紐約之王布朗森（左）對決活塞一哥康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

不過面臨「輸球就回家」壓力的活塞次節吹起反攻號角，從板凳出發的畢斯利（Malik Beasley）率隊追分，他前2節命中了6顆三分彈攻下 18分，包括次節終了前砍進壓哨三分，幫助汽車城上半場結束以61比58反超比數。

可惜活塞第3節沒能延續這股反攻氣勢，尼克重新主宰了戰局，布朗森連續送出精彩傳球，先助哈特（Josh Hart）贏得2罰機會，接著又傳給布里吉斯上籃得手，將比數改寫為78比69。

▲尼克一哥布朗森決勝節發威，率隊驚險晉級。（圖／達志影像／美聯社）

布里吉斯隨後跑快攻，在底特律一哥康寧漢（Cade Cunningham）面前上演左手爆扣，康寧漢隨即還以顏色，迫使紐約主帥席波杜（Tom Thibodeau）喊出暫停，準備換上明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）。尼克憑藉第3節37比24的攻勢，帶著96比85、11分領先進入決勝節。

布朗森上半場就以13投8中貢獻20分，第3節打完得分已突破30大關，他成為今年季後賽首位5度單場飆破30分的球員。不過尼克末節突然「斷電」，活塞拉出一波13比0攻勢，在康寧漢轉身後仰跳投命中後，取得105比103超前。

底特律小將湯普森（Ausar Thompson）也有關鍵演出，在小哈達威（Tim Hardaway Jr.）最後2分35秒急停跳投命中後，活塞拉開112比105、7分差距。

JALEN BRUNSON FROM 3 TO WIN IT FOR THE KNICKS ????????????



KNICKS ARE ADVANCING TO EASTERN CONFERENCE SEMIS!!!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/sGmjcWhNdj — NBA (@NBA) May 2, 2025

不過「紐約之王」布朗森決勝時刻展示球星價值，他連砍了8分，包括終場前5.1秒利用胯下運球晃開對手，砍進超前比數的致勝三分，加上活塞畢斯利出現致命失誤，尼克終場就以116比113險勝，系列賽4勝2敗晉級，下一輪對手是衛冕軍塞爾提克。

布朗森此役33投15中猛砍40分、7助攻和4籃板，是尼克能避免被逼出搶七的最大功臣。活塞則以康寧漢攻下23分最高。

▲活塞畢斯利最後時刻出現致命失誤。（圖／達志影像／美聯社）