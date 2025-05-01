「呀～超開心」新庄狂發文讚古林可愛　幽默回應輪值安排

▲古林睿煬日職一軍首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士今晚從前隊友上澤直之手中拿下重要一勝，取得3連勝，古林睿煬7局僅失2分狂飆10K好投相當關鍵。監督新庄剛志超開心，在社群發文又分享影片，大讚古林睿煬不只投得好，人品也很好，老婆還很漂亮！

新庄剛志先是發文分享古林的投球精華影片，寫下：「大家覺得這顆球怎麼樣？是不是很厲害呢？古林不只是作為棒球選手，作為一個人也是非常出色。真的非常感謝他來到火腿隊，在異國生活真的非常辛苦，今後也請大家繼續關注古林的表現。」

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他接著開心表示，「今天古林贏球了，無酒精啤酒喝起來特別好喝！」

不只如此，新庄還在限時動態分享了古林賽後接受英雄訪問的片段，留言直呼「好可愛！」他隨後也分享將勝利球交給古林的畫面，並幽默爆料，「這顆球好像是要交給跟古林一起來到日本的非常漂亮的太太呢！」

古林睿煬此戰繳出7局僅失2分、10K的好表現，球速最快飆出155公里，直球均速近150公里，成為繼2021年4月29日陳偉殷後，再度有台灣選手先發奪勝，也是自2007年林恩宇之後，再有來自中職、旅日台灣投手摘下勝投。

賽後訪問中，新庄監督難掩激動之情，直呼，「吼呀～真的超開心啊，古林！他真的是個好孩子，性格也好，一切都很棒。今天從賽前大家就想著『一定要讓他贏』，結果真的做到了。」

新庄剛志指出古林今天從第2局開始明顯找到節奏，變化球運用得宜，曲球和追打球搭配精妙，「他的左腳落地後出手稍慢一拍，結果球就進來了，那就是他的強大武器。這不是靠練習就能做到的，那是與生俱來的天賦。」

「我認為他是那種越贏越能成長為頂尖投手的類型，真的非常期待他的未來。」

被問到是否會固定安排古林在輪值中，新庄也開玩笑說，「中3日啦（笑）！」記者追問，比美國大聯盟的中4日還猛？逗得新庄大笑，「哈哈哈哈哈……就是有那樣的心情想讓他投看看。他體力也很夠啊。上場能投超過100球，還能飆出150公里，真的很強。等到像台灣一樣天氣變得更暖一點，應該還會更精彩，真的非常期待。」