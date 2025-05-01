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領航猿李家慷奪PLG年度第6人　史上第2位「外籍生」新人王誕生

▲▼PLG公布年度第六人李家慷、年度新人王馬克斯 。（圖／PLG提供）

▲PLG公布年度第六人，由領航猿李家慷獲獎。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

P. LEAGUE+ 今日公布2024-25球季年度第六人及年度新人王，桃園璞園領航猿的李家慷從板凳出發卻繳出先發的成績，亮眼的表現幫助他拿下生涯首座年度第六人獎項。年度新人王的部分，高雄鋼鐵人的馬克斯技壓其它PLG一年級生，成為聯盟史上第2位以外籍生身份拿下新人王的球員。

李家慷本季出賽21場，雖然有19場是替補上陣，但平均上場時間26分03秒排全隊第5，加上場均12.7分、3.2籃板、2.6助攻，搭配領先所有年度第六人候選人的1.7抄截及正負值9.3，以及有一定水準的二分球命中率（41.0%）及三分球命中率（37.5%），全方位攻防完美展現第六人的價值，也讓李家慷在年度第六人的28張選票中拿下23張5分、以總分127分拿下本季年度第六人。

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2024-25球季年度第六人前3名得分如下：
李家慷 (領航猿) 127分
林志傑 (勇士) 62分
翟蒙 (獵鷹) 31分

▲▼PLG公布年度第六人李家慷、年度新人王馬克斯 。（圖／PLG提供）

▲PLG本季年度新人王馬克斯 。（圖／PLG提供）

馬克斯總計出賽22場、16場先發為本屆PLG一年級生最多，上場時間來到24分27秒為本季唯一超過20分鐘的新人。另外，馬克斯場均6.7分、3.2籃板和0.4阻攻皆為新人之冠，攻守俱佳的表現讓馬克斯以新人之姿就站穩鋼鐵人先發行列，在年度新人王的票選中，馬克斯在28張選票，拿下15張5分、以總分89分獲選年度新人王。

2024-25球季年度新人王前3名得分如下：
馬克斯 (鋼鐵人) 89分
陳力生 (領航猿) 64分
高偉綸 (鋼鐵人) 17分

關鍵字： PLG桃園璞園領航猿李家慷高雄鋼鐵人馬克斯

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