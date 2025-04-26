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魔鷹傷後強勢歸隊！二軍開轟雙安率台鋼7比0大勝兄弟

▲▼中職魔鷹。（圖／記者李毓康攝）

▲中職魔鷹。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒今天（26日）在澄清湖棒球場進行了一場精彩的比賽，由台鋼雄鷹二軍對陣中信兄弟二軍。最終，台鋼雄鷹二軍以7比0大勝中信兄弟二軍，而比賽的一大亮點是洋砲魔鷹在傷後復出後，成功擊出一支全壘打。

魔鷹去年曾榮獲聯盟全壘打與打點雙冠王的殊榮，不過本季開賽後卻傳出傷情。10日比賽中，魔鷹先是被球擊中右腳踝，隨後又被觸身球擊中右大腿。經過核磁共振檢查，球團表示他需要休養三週。經過一段時間的休養後，魔鷹於26日回歸並扛起第四棒，參與對中信兄弟二軍的比賽。

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台鋼雄鷹4局下展開一輪猛攻，顏清浤以保送上壘後，胡冠俞、魔鷹連續安打，顏清浤因投手暴投回本壘得分，隨後，二壘的胡冠俞和一壘的魔鷹分別推進至三壘和二壘。接著，宋柏翰擊出安打，為球隊奪下2分打點，胡冠俞與魔鷹陸續回本壘得分，隨後又對方又暴投追加1分，林威漢掃2分打點安打，單局灌進6分。。

魔鷹在5局下擊出一記右外野高飛全壘打，為球隊再加1分，完成傷後復出之後的首次全壘打。他此戰2安打，貢獻1打點、2得分。

這場比賽的勝投由小野寺賢人奪得，他先發6局，投出74球，其中49個為好球，被擊出5支安打，奪1次三振、有1次四壞球，成功拿下本季的首場勝投。

關鍵字： 中職台鋼雄鷹中信兄弟魔鷹洋砲

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