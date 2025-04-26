TPBL又開罰！遭淘汰攻城獅總教練批裁判「雙標」挨罰5萬元

▲攻城獅總教練威森。（圖／TPBL職籃提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅總教練威森（Sebastian Wazen）昨（25）日賽後公開批評裁判尺度，希望聯盟能明確界定「什麼是犯規、什麼不是犯規」，對此TPBL聯盟今（26）日宣布，因威森公開影射執法不公，決定對他處以新台幣5萬元罰款。

威森昨日在賽後記者會上針對裁判尺度提出質疑。他強調，自己一向尊重裁判，不願以判決為敗因找藉口，但希望聯盟能明確界定「什麼是犯規、什麼不是犯規」，並批評「同樣的動作對一隊是犯規，對另一隊卻不是」，讓教練難以指導球員。

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威森也提到，即便有人以陣中洋將努利獲得26次罰球來反駁，但重點不是罰球次數，而是該吹的犯規有沒有被吹。

對此，TPBL聯盟今日發出聲明表示，裁判制度是賽事公平、公正的基礎，任何未經查證的公開批評與指控，都會損害聯盟專業與裁判威信。聯盟強調將持續強化裁判培訓與制度優化，不容許任何形式對裁判造成不當壓力。由於威森已違反聯盟相關規章，將對他處以新台幣5萬元的罰款。

以下為TPBL完整公告：

針對昨日新竹御嵿攻城獅總教練威森於例行賽G110賽後記者會上，公開批評該場執法裁判之尺度，並以言語影射裁判執法不公，已明顯違反聯盟相關規章，聯盟決定處以新竹御嵿攻城獅總教練威森新臺幣五萬元整之罰款。

聯盟重申，裁判制度為賽事公平、公正的基礎，任何未經查證的公開批評與指控，皆有損聯盟專業與裁判威信。為維護比賽公正性與裁判權威，聯盟將持續強化裁判培訓與制度優化，同時也不容許任何形式對裁判造成不當壓力。

感謝媒體與球迷持續關注與監督，我們將共同守護聯盟的專業形象與比賽品質。