前悍將瑞恩飆12K　率韓華鷹8連勝創隊史！韓媒：挑戰柳賢振17K？

▲韓華鷹瑞恩。（圖／截自韓華鷹官方粉專）

記者楊舒帆／綜合報導

前悍將洋投瑞恩（Ryan Weiss）轉戰韓職後表現相當亮眼，今年邁向韓職第二年球季，23日先發飆12K奪本季第3勝，同時幫助韓華鷹8連勝寫歷史。

韓華鷹最終以6比4擊敗樂天巨人，拉出隊史首次8連勝，並且排名從第三升上第二，超越KT巫師。瑞恩先發主投6局，被敲8支安打，奪12次三振，無四死球，成功壓制對方打線。

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瑞恩在賽後的官方訪問中表示：「我知道我們隊伍正在創下7連勝，但這並不會讓我感到過大的壓力。」他補充道：「開局時，隊友們迅速得分，我也因此能夠輕鬆地投球。」

「我們最近連續取得8場勝利，這讓隊伍的氣氛非常好，我們享受比賽的過程。」瑞恩接著表示：「每次先發，我的目標都是盡可能投更長的局數。接下來，我會繼續努力，爭取投更多局。」

據韓媒「XportsNews」報導瑞恩創下繼去年8月16日後，另一場比賽中個人最多的12次三振。他表示雖然柳賢振的17次三振是一個高難度的記錄，但他強調，「柳賢振能達到17次三振，肯定有他的理由。我會放下挑戰柳賢振的記錄，專注於成為一名能幫助球隊獲勝的選手。」他強調，自己會把更大意義放在為韓化隊勝利貢獻上。