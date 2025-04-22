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大谷翔平當爸爸後首安、首轟？23日對決今永昇太引關注

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊22日（台灣時間）沒有賽程，不過在國聯西區戰績發生變化。由於原本領先0.5場的國家聯盟西區領頭羊教士在客場敗給了老虎隊，失去了獨佔地位，目前道奇隊與教士並列成為分區首位。大谷翔平23日將再次對決今永昇太，當爸爸後的第一發全壘打，令球迷期待。

道奇隊在開季以8連勝迎來了最佳的開局，但從7日（同8日）開始，在客場面對費城人與國民隊接連3場失利，排名下滑至第2。接下來的3個系列賽接連敗北，一度下滑至分區第3。隨後，從15日對落磯隊的比賽開始，取得了5勝1敗的好成績，戰績回升。

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教士則是開季7連勝出發，目前戰績為16勝7敗。不過，由於主力野手受傷困擾，自16日對小熊隊的比賽以來，近6場比賽只取得2勝4敗，狀況有所下滑。道奇與教士這兩支國家聯盟西區的競爭對手，今年也在開季初期展開了激烈的較量。

道奇隊將於23日起，在客場與小熊隊進行二連戰。首場比賽將由小熊隊的今永昇太先發，而大谷翔平將與他對決，這場日本投手對決也引起了不少關注。至今，今永對大谷的對戰紀錄為7打數無安打。3月18日東京巨蛋的開幕戰中，今永與大谷的對決中，大谷同樣未能擊出安打，今永成功壓制了大谷。

大谷翔平於20日迎來了他的第一個女兒誕生，因此也引起了球迷對「爸爸初安打」與「爸爸初本壘打」的期待。

關鍵字： 道奇隊教士大谷翔平國聯西區

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