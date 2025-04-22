酒井光次郎回顧12年台灣教練生涯：從學生王建民到菜脯蛋的味道

▲熟悉台灣的酒井光次郎教練。（圖／陳浚錡提供）

記者楊舒帆／綜合報導

今年轉戰四國島聯盟plus愛媛橘子海盜隊的投手教練酒井光次郎，這位精通中文、充滿親和力的日籍教練，擁有長達12年的在台執教資歷，是台灣棒球圈再熟悉不過的名字。透過鯉魚隊球團職員陳浚錡專訪，談到他所記憶中的台灣，包含對還是學生時期的王建民有記憶，也難忘六合夜市炒飯，過去兩年來台則愛上了菜脯蛋的味道。

酒井光次郎曾任台灣代表隊與統一7-ELEVEn獅、富邦悍將等隊的投手教練，對台灣棒球的發展與選手變化，有著深刻觀察。目前擔任橘子海盜隊，在陳浚錡拜訪之下，親切地回憶起過往在台灣的點滴。

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酒井光次郎於1998年首次來台，起初擔任台灣國家隊投手教練，隨後進入統一獅隊，至2007年共在台灣指導10年，後於2023至2024年間再度回鍋，擔任富邦悍將二軍投手教練。

談起最難忘的台灣時光，酒井笑說：「那時候台灣代表的選手們幾乎都是學生，他們也想向我學習日語，因此我們互相學習。邊說邊寫想知道的話，並且記住全部的發音。」現在統一獅的林岳平監督、潘威倫教練、高志綱教練、還有味全龍的張建銘教練，那時候都是學生而且對酒井非常好。此外，酒井分享道，「我也和當時還是學生的前洋基隊投手王建民很常講話，他也很常帶我去吃飯！許多台灣人都很幫我，讓我到現在還是覺得台灣人很溫暖。」

他也記得某次還不會說中文時，是鄭兆行（現樂天桃猿教練）帶他遊玩九份，「鄭教練那時也還在文化大學讀大四，他帶我去觀光，還請我吃飯，到現在我都還記得。」

酒井表示，兩次來台執教最大的差異，在於選手的背景與訓練方式的演變。「第1次去台灣教球時，剛開始是到台灣隊擔任教練，接下來進了職棒統一獅隊指導。第2次到台灣是去富邦悍將擔任教練，那時候意識到從美國及日本職棒回來的選手變多，水準也變高。各式各樣的訓練方式因而被採用，觀念也相當進步。」

談起在台灣最深刻的比賽，酒井毫不猶豫地提到2001年的世界盃棒球賽。「那年是921大地震後的兩年，能舉辦比賽本身就不容易。我們雖敗給美國，但打敗日本與韓國拿下季軍，台灣球迷開心的樣子我到現在都記得。」

除了球場上的回憶，酒井對台灣的美食也印象深刻。最記得的就是六合夜市的炒飯。當初跟太太住在高雄時，語言不通，去夜市只能一直點炒飯和炒麵，是他們在台灣的起點。而第二次再到台灣執教時，則是愛上了菜脯蛋。不過他也笑說：「最沒輒的就是香菜吧。但我老婆不管吃多少都無所謂(笑)。剛開始不會說『不要香菜』而感到很困擾，但現在已經會說了。」

身為日籍教練，酒井在台灣能以流利中文溝通。他回憶，最初是靠林華韋總教練幫忙翻譯，後來靠筆記、和選手互相學語言，一點一滴累積，「當時選手也想學日文，我們就互相教，邊寫邊說。」這份跨文化的交流，也成為他在台灣的美好回憶之一。

最後，酒井光次郎特別向台灣球迷與鯉魚隊支持者表達感謝：「非常感謝台灣球迷們在我在台灣時為我加油！而台灣選手們也為了能夠得到球迷們的加油，以及為了台灣棒球的普及而努力。台灣棒球技術也正在提升，請大家務必前往球場為他們加油！」