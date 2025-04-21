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統一獅「南人祭」挺在地作伙拚　黃妃開唱、吉祥物尬人氣

▲2025南人祭主題日，統一獅號召球迷「挺在地，作伙拚」，高雄之光黃妃熱唱助陣　相隔八年再度站上球場 。（圖／統一獅提供）

▲2025南人祭主題日，統一獅號召球迷「挺在地，作伙拚」，高雄之光黃妃熱唱助陣　相隔八年再度站上球場 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

2025年統一獅年度主題日活動「南人祭」將於本週末在台南棒球場熱烈展開，今年以「挺在地，作伙拚」為主題，邀請南部球迷一同進場應援，用行動支持在地文化與棒球精神。 今年南人祭特別重現傳統的一、三壘應援對抗配置，打造熱血對決氛圍。

主隊統一獅將進駐一壘看台，由應援團 UniGirls 帶動獅迷全場吶喊；客隊台鋼雄鷹則駐守三壘看台，由 Wing Stars 負責應援與互動遊戲，雙方應援團將透過各式創意橋段炒熱現場氣氛。

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此外，統一獅吉祥物萊恩特別邀請台鋼雄鷹吉祥物TAKAO共同出場，於台南球場拚人氣，爭奪「南霸天」超人氣吉祥物頭銜。雙方粉絲也被號召進場應援，為所屬隊伍全力聲援。

本周六（4月26日）比賽前，統一獅特別邀請來自高雄的知名台語歌手黃妃擔任賽前演唱嘉賓。黃妃曾十二度入圍金曲獎最佳台語女歌手獎，並三度獲獎，實力備受肯定。她曾於2017年在獅隊於高雄澄清湖擔任主場期間進行開唱與開球，此次相隔八年，首度登上台南棒球場舞台，為南人祭活動獻上熱情演出，意義非凡。

活動期間（4月25日至27日），統一獅與台鋼雄鷹聯手安排吉祥物合影見面會，包含萊恩、盈盈、TAKAO、TAKAMEI將於台南棒球場內外驚喜現身，與球迷互動、合照留念，為現場增添更多歡樂氛圍。

關鍵字： 棒球統一獅台南南人祭活動

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