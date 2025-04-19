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褲上染血也要投！飛力獅飆10K好投　餅總被怒吼帥到：我很喜歡

▲▼ 飛力獅 。（圖／統一獅提供）

▲飛力獅 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

統一獅近期氣勢如虹，從布雷克、梅賽斯到19日首度登板的一軍新洋投飛力獅，三位洋將連續繳出無失分的優質先發，助隊豪取4連勝。總教練林岳平賽後大讚三洋投表現令人驚艷，「這些都是身手非常好的外籍投手，我們會好好運用他們的戰力幫助球隊在比賽中取勝。」

首次在台灣一軍出賽的飛力獅表現驚豔全場，先發7局僅被敲3支安打，沒有四壞球保送，狂飆10次三振、無失分奪下中職首勝。林岳平表示，雖然外界對飛力獅的控球能力可能有疑慮，但他今天的投球內容非常出色，「投出一場漂亮的比賽。」

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更令人敬佩的是，飛力獅在第2局投球時，手指甚至出現破皮狀況，林岳平透露：「褲子應該都是血，但他還是撐到7局，真的不容易。」

飛力獅不僅展現實力，也展現出強大的鬥志。林岳平印象最深的一幕，是他在3局下面對一出局二三壘危機時連續三振解危。他露出滿意笑容，「看到他像獅子一樣在場上怒吼，我滿喜歡的。」

對於飛力獅飆出10K是否感到意外，林岳平淡定回應，並露出「其實還好，最讓我喜歡的是他整體對比賽的投入，他是我會喜歡的那種投手。」

至於手指破皮的狀況，林岳平說明並非在指尖，而是被褲子摩擦勾破皮，對投球沒有造成影響。

本場比賽獅隊在牛棚調度上也略有變化，昨日以及今日的牛棚投手都是不同人選，看似沒有所謂的「勝利組」。林岳平指出，目前投手教練對出賽規劃有他的道理，「我都尊重他的安排過程，這樣的結果，也能夠告知每位選手，他們都是可用之兵，無論什麼情況都可以幫助球隊守住勝利。」

關鍵字： 中職統一獅飛力獅外洋投林岳平

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