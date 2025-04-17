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大聯盟裁判遭界外球爆頭倒地！緊急送醫持續觀察

記者王真魚／綜合報導

大聯盟資深裁判溫德爾斯特 （Hunter Wendelstedt）在周三比賽中不幸遭界外球直擊頭部，之後被送往醫院進一步檢查。

事發於比賽第七局，紐約大都會中外野手泰勒（Tyrone Taylor）擊出強勁的界外平飛球，直接擊中站在一壘後方的溫德爾斯特頭部。球打中瞬間，他立刻倒地，泰勒與明尼蘇達雙城隊投手瓦蘭德 （Louis Varland）看到球擊中位置後皆露出驚恐表情。

溫德爾斯特是大聯盟的資深裁判，本季為他在大聯盟執法的第28年。比賽後，裁判組組長提切諾（Todd Tichenor）表示，溫德爾斯特在當下意識清楚、能夠正常說話，目前正依規進行腦震盪評估程序。

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提切諾說：「我希望他只是縫幾針就沒事。」

▲ 大聯盟資深裁判Wendelstedt遭界外球擊中頭部送醫，目前狀況穩定進行觀察 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大聯盟資深裁判Wendelstedt遭界外球擊中頭部送醫，目前狀況穩定進行觀察 。（圖／達志影像／美聯社）

53歲的溫德爾斯特當時倒地約一分鐘，現場由雙城隊醫療人員進行處置，隨後他自行步下場，手上按著頭部左側的毛巾。比賽剩餘時間由原本的二壘裁判哈馬里（Adam Hamari）頂替他的位置，與其他兩位裁判完成比賽。

大聯盟方面表示，溫德爾斯特目前正在接受進一步檢查，「我們很高興他與我們的醫療團隊聯繫時精神狀況良好，我們將持續關注他的恢復情形。」

這次事件也讓場上的所有球員與教練深感震驚。 提切諾說，「大家都停下來思考了。那球直接打中他的頭，真的很嚇人。」 雙城隊一壘手法蘭斯（Ty France）直言，「事情發生得太快了。我只希望他能儘快康復，因為沒有人想看到這樣的事發生。」

雙城總教練巴爾德里（Rocco Baldelli）也表達關切，「我祝他一切安好，我們大家都在為他祈福。看到他能自己走下場我真的很欣慰，這總比其他狀況來得好，我們希望他沒事。」

大聯盟自2008年起已規定壘指導教練必須配戴安全帽，該規定是因2007年一名小聯盟教練庫巴（Mike Coolbaugh）被界外球擊中頸部不幸身亡後所制定。

針對是否應讓裁判也戴上安全裝備，提切諾表示他認為目前無需改變。 他說，「那球擊出的初速就超過100英里。裁判通常會朝球反方向移動，但他剛好往球的方向去……這種事會發生，我們都可能碰到，只是不常這麼剛好打中頭部而已。」

關鍵字： MLB裁判

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