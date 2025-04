大谷翔平4支0沒關係！跑出第150盜寫新頁 道奇6：2勝洛磯

記者王真魚/綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平在美國時間4月15日(台灣時間16日)對戰洛磯隊的比賽中,以「第一棒、指定打擊(DH)」身分先發出賽,雖然全場5打數無安打,但靠著選球與積極跑壘,成功跑回1分並完成美職生涯第150次盜壘成功,成為繼鈴木一朗之後,第二位達成此壯舉的日本選手。道奇終場6:2勝出。

這場比賽適逢「羅賓森日(Jackie Robinson Day)」,全大聯盟為紀念首位登上大聯盟的黑人球員羅賓森,全體球員皆統一穿上背號42號球衣,道奇隊也戴上象徵布魯克林道奇時期的「B」字母帽。賽前,包含山本由伸、佐佐木朗希等日籍球星也一同參與在中外野羅賓森銅像前舉行的致敬儀式。

1局下首打席,大谷面對去年有過交手紀錄的右投費特納(Ryan Feltner),在3球內遭到三振,讓道奇主場觀眾發出一陣嘆息。

3局下第二打席,他展現耐心選球,選到四壞球保送上壘。隨後在弗里曼(Freddie Freeman)的打席中,果斷盜壘成功,完成本季第5盜、個人MLB第150盜。

Freddie Freeman drives in Shohei Ohtani with an insurance run in the 8th pic.twitter.com/7wzItsLyTC