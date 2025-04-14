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詹皇之子首度在NBA先發　瑞迪克給布朗尼A+：未來能進入輪替

▲▼湖人布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人本季例行賽已確定以西區第3種子作收，今（14）日迎戰拓荒者一戰選擇讓主力休兵，菜鳥布朗尼（Bronny James）迎來生涯首次先發。賽前，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）給予布朗尼本季的表現極高評價，甚至打出「A+」成績。

「我給他A+。」瑞迪克接受《SoCal News Group》記者普萊斯（Khobi Price）採訪時表示，「不論面對正面或負面關注，他始終保持本色，完全不受影響。他每天都是一樣的態度，從不被掌聲沖昏頭，也不讓批評擊倒自己，一直默默努力。」

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▲▼湖人布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲布朗尼首度在NBA先發上陣。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克也讚賞湖人G聯盟教練葛斯里（Zach Guthrie）對布朗尼的調教成果，「我看了他10月、11月在G聯盟的表現，能明顯看到他自信的成長，進步很大。到了下半季，他回到我們主隊上場，你都能看到他更多從容和信心。」

瑞迪克接著說，「他是那種你跟他說什麼，他都能放下情緒繼續努力、不受影響的人，我對他未來能長期成為球隊輪替一員，非常看好。」

▲▼湖人布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞迪克看好布朗尼（右）成為湖人長期輪替。（圖／達志影像／美聯社）

身為詹姆斯（LeBron James）之子，布朗尼自選秀以來便承受外界高度關注與批評。他曾在上月訪談中坦言自己確實聽到到各種批評，但仍持續專注在進步上。

本季截至今日賽前，布朗尼為湖人出賽26場，平均上場5.5分鐘，可拿下2.2分、0.6籃板、0.6助攻。

相較於NBA賽場，布朗尼在G聯盟表現更為亮眼，初期在Tip-Off錦標賽中場均13.4分、3.1籃板、3.4助攻，進入例行賽後更進一步提升到場均21.9分、5.3籃板、5.3助攻，三分命中率38%。

關鍵字： NBA布朗尼詹姆斯湖人

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