美國公視PBS特輯聚焦台灣認同　陳傑憲「Team Taiwan」手勢入鏡

記者游郁香／綜合報導

美國公共電視網（PBS）近期推出系列專題《台灣：風險與抵抗》，自本月3日起陸續上架影片，深入剖析台灣在中國威脅加劇情勢下的應對模式與社會韌性，台灣隊長陳傑憲在世界棒球12強賽比出的「Team Taiwan」手勢也出現在影片中。

▲台灣隊長陳傑憲在12強賽比出「Team Taiwan」手勢出現在美國公視的節目特輯。（圖／翻攝自YouTube／PBS NewsHour）

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11日播出的特輯「中國威脅加劇下，愛國心在台灣扎根」，轉向文化與生活層面，從飲食與體育切入，描繪台灣人民在認同議題上的態度與堅持。節目開場，由台味食譜「台灣製造」作者魏貝珊（Clarissa Wei）於自家廚房示範經典台味——牛肉麵。她指出，這道源於中國移民、但在台灣發展成熟的料理，正是台灣歷史融合與韌性的縮影。

鏡頭隨後轉至世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）現場，名球評曾文誠受訪時提到，棒球在台灣深具歷史與文化意義，不僅是「國球」，更象徵著從小扎根的熱愛。他展示私人棒球收藏品與與前總統蔡英文的合影，並強調台灣棒球隊在國際賽事中的表現，讓世界看見台灣。

▲陳傑憲12強賽比出的「Team Taiwan」手勢爆紅 。（圖／記者李毓康攝）

節目中也提到，儘管國際奧會（IOC）規定台灣以「中華台北」名義參賽，但多數台灣選手心中始終視自己為「台灣隊」。隊長陳傑憲在世界12強賽開轟後，用食指和大拇指在胸前畫了一個框的手勢爆紅，他以手指比劃球衣上應該寫上「台灣」的位置。

PBS的這系列影片，除了探討地緣政治下的軍事因應與公民防衛，也藉由飲食文化與體育精神，細膩呈現台灣社會在認同議題上的覺醒與凝聚，讓國際觀眾從不同角度理解台灣的堅強與獨立意志。