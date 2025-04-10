唐維傑奇特出手姿勢紅到國外！破200萬次觀看　克服投籃失憶重生

記者游郁香／綜合報導

身高192公分的唐維傑曾被視為旅美「大物級」新秀，卻在赴美發展期間遭逢嚴重膝傷，傷癒後更出現「投籃失憶症」，他2023年投入T1職籃選秀被高雄全家海神相中、重新出發。他上周對新北國王的一次三分出手，意外紅到了國外，他出手姿勢獨特，在知名籃球帳號《NBACentral》上吸引破200萬次查看。

現年25歲的唐維傑高中就讀三民家商，曾與林庭謙並稱「亞青雙槍」，被譽為台灣新生代最具潛力的前鋒之一，並獲得NCAA一級維吉尼亞軍校獎學金，成為繼吳永盛、陳盈駿、王律翔之後，台灣第4位就讀NCAA一級大學的籃球運動員，前景一片光明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄全家海神唐維傑的投籃姿勢紅到國外。（圖／高雄全家海神提供）

未料旅美期間唐維傑遭逢膝蓋十字韌帶重傷，傷癒後更出現所謂的「投籃失憶症」（YIPS），導致動作僵硬、命中率下滑。他2022年曾在社群媒體上坦言，長期找不回投籃流暢度讓他極為煎熬。

「投籃失憶症」常見於需高專注與精準度的運動員，可能源自心理壓力或肌肉協調失衡。不過，唐維傑近年逐漸走出低谷，他在2023年夏天成為T1職籃首輪新秀，披上高雄海神戰袍，上周對新北國王一役，他在第3節開局不久就在弧頂果斷出手三分，由於他的投籃姿勢非常特別，被多個國外知名籃球帳號轉發，引起熱議。

《NBACentral》8日分享唐維傑出手三分的影片，現在已累計超過221萬次查看。許多國外網友看過影片後，紛紛將唐維傑的出手與NBA傳奇前鋒馬里安（Shawn Marion）相比，這位在NBA征戰過16季的昔日球星，是NBA史上投籃姿勢最「詭異」但又頗具效率的球員之一，他的投籃動作被戲稱為「貓撲式投籃」。

唐維傑出手姿勢雖奇特，不過他本季三分命中率達37.5%，場均上場近11分鐘，能得4.9分、2.38籃板。