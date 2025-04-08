桃猿主場開門紅！古久保談雙盜壘妙計笑稱：商業機密

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（8日）迎來本季主場首戰，在先發投手威能帝繳出優質內容，加上林立、林子偉雙安發威，終場以6比3擊敗富邦悍將，不僅收下主場首勝，也將悍將推入4連敗深淵。

威能帝此戰先發6.1局被敲7安，僅失3分（2分責失），送出7次三振、1次四壞保送，穩定壓制悍將打線。賽後總教練古久保健二透露，威能帝其實身體狀況並非百分百，「比起平常狀態稍微低一點，身體有點沈重，有點放不開的感覺，但他今天還是發揮了原本的水準，真的很努力。」

進攻方面，林立、林子偉分別敲出2支安打，多次在前段棒次製造攻勢，林智平與梁家榮也適時補刀，建功連連。古久保健二點名稱讚，「在前幾棒次有打出來，林智平那裡也有發揮，那個場面很少出現長打，包括家榮一壘線邊的安打，那邊真的拿到大量分數。」

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桃猿在第3局樂天成功策動一三壘雙盜壘戰術，三壘跑者林立衝回本壘得分，成為一大亮點。對於這次戰術佈局，古久保健二先是笑說，「商業機密。」隨後補充表示，「其實春訓和官辦熱身賽期間，我們就有針對這方面加強訓練，這是練出來的成果。而且一三壘跑者腳程快，我們對他們也很有信心。」

談到本季回歸樂天桃園主場的首戰勝利，古久保直言主場氣氛相當棒，但選手仍可再更沉穩應戰，「感覺還差一點，應該可以再冷靜一點。」他也對滿場球迷的熱情給予高度肯定，「主場球迷的加油真的對選手非常有幫助，非常感謝他們的支持。」

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／樂天桃猿提供）