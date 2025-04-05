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為何這麼拚？張志豪首曝守備信念　180轟達陣後瞄準200轟！

記者王真魚／綜合報導

「如果現在不做，以後可能就真的做不到了。」張志豪用這句話說明自己為何總是全力以赴，而他也在這場比賽徹底詮釋了拚命的價值。他在4日面對統一獅首度登場就火力全開，單場雙安、包括擊出個人生涯第180轟；更在9局上演牆前美技接殺，助隊以2比0終結統一獅開季4連勝，自己也獲選單場MVP。

張志豪此役首度在2025賽季亮相，先發第一棒右外野。他在3局敲出本季首安，第5局轟出左外野陽春砲，不僅打破僵局，更完成個人生涯第180支全壘打，為現役中職球員第4高紀錄。

除了打擊火力點燃場上氣氛，張志豪的守備表現同樣精彩。第4局發揮「雷射肩」長傳助殺，化解對手攻勢；第9局更在全場緊繃時刻於全壘打牆前高難度接殺，穩住戰局、幫助終結者呂彥青取得關鍵第2個出局數，隨後呂彥青也以再見三振完成封鎖，拿下本季首度救援成功。

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這一幕讓德保拉在場邊興奮大喊「MVP！」致敬張志豪的表現。他在賽後直言，「我那時候就覺得是志豪， 我先發時，無論是誰拿下MVP，我都很開心，看到隊友每一次的美技守備，我都非常的開心， 這代表大家都很努力地想要完成這場比賽。」

「我自己也是一樣，能把自己工作做好很開心，所以看到隊友也這樣真的很開心。」德保拉隨後幽默表示，「我明天要喝星巴克！」對此張志豪打趣回應，「他應該要請我喝飲料吧，我接了那麼多顆。」

▲▼ 中信兄弟德保拉 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟德保拉 。（圖／中信兄弟提供）

談到那記牆前美技，張志豪罕見分享自己的心聲，「很多人都說不要這麼拚，你們知道為什麼我要這麼拚嗎？我沒有跟人家講過。我覺得我當下如果沒有做，我以後可能就真的做不到了。」

「所以每一次的比賽，我都會盡全力拚那一顆球。」張志豪說，很多人總是告訴他，不要這麼拚，「但我就覺得，如果現在不做，可能再5年，我還在打的話，那顆可能只能往後面看，就不會想去追，因為要追也追不到，只能往後面看 。」

直到開季第5戰，張志豪才迎來本季首度出賽，球迷差點要發「尋人啟事」。總教練平野惠一賽後透露，志豪早就表明自己隨時待命，「他一直跟我說，只要你想用我，我隨時都可以上場。」

對於這場比賽的表現，平野也給出高度肯定，「他今天表現很棒，因為之前是二連敗嘛，志豪無論是身為老將或者是學長，他真的是給年輕人很棒的示範。很好地拉了球隊一把。」

▲張志豪 。（圖／中信兄弟提供）

▲張志豪 。（圖／中信兄弟提供）

本季首出賽就炸出生涯第180轟，張志豪接下來期待能夠挑戰200轟里程碑。不過比起這一發全壘打，更讓他在意的是第一打席擊出深遠飛球在牆前被接殺，「（其實）第一個還覺得會全壘打，真的是到警戒區（被接殺）的時候，我覺得是不是我真的老了。」

張志豪坦言，那一打席是有設定好球路，「真的啦，我有設定到，但竟然沒出去。」當下真的懷疑自己是不是哪裡不夠力，「想說……我是不是老了？」所幸第3打席成功把球扛出牆，讓他鬆了口氣，「我想應該是還沒啦！」

賽後在「凱旋象前」節目受訪中，張志豪也聊到了今年的守備定位，他表示，春訓期間便向總教練平野惠一表達守外野沒問題，「我有問還要守一壘嗎？平野叫我去一壘玩一玩就好，賽前去動一動就好，他從去年就diss我耶（笑）！」

對於過去「客串」守一壘的經驗，張志豪也說，能放心地守這個位置，是因為內野有江坤宇，「阿坤接到，我只要往前就好，因為他傳得很準。」

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