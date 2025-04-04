張志豪本季首出賽就奪MVP！點出兄弟慢熱：你們要習慣呀

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟張志豪本季首度出賽，攻守俱佳展現老將價值，包括扛出本季首轟、達成生涯180轟里程碑，還有關鍵守備美技，助隊以2比0力退統一獅，終結對手開季4連勝氣勢。本季初登場就拿下單場MVP，他在賽後受訪時感性喊話球迷：「你們吶喊真的很吵，但我很喜歡！」

張志豪此戰擔任開路先鋒，5局轟出右外野陽春砲，也是個人中職生涯第180支全壘打，寫下重要里程碑，6局滿壘局面再選到保送擠回第2分。

守備方面，張志豪4局「雷射肩」長傳美技助殺，9局上又在牆前美技接殺。

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本季初登場就有好表現，張志豪打趣表示，「休息這麼久，不知道為什麼還可以打那麼好。」

兄弟終止2連敗，他直言，「開始跟結束總是最難的，我們一開始打得沒那麼好，但我們一起努力。」球隊總是較晚「開機」，他笑說，「學弟們經歷過很多大賽，請給他們一點時間調整，我們就是慢熱型，怎麼辦呢？你們要習慣呀，我已經習慣了。」



對於主場萬名球迷的加油聲，張志豪幽默表示，「說真的，你們吶喊真的很吵，但我真的很喜歡。」他也謙虛表示，即便今天表現亮眼，也不能保證天天穩定，「我今天打很好，不代表我明天可以打得很好，當我可能三振、失誤了，我真的需要你們的吶喊聲，也請你們把聲音留給我的學弟們。」

最後他不忘再度呼籲球迷持續支持：「繼續為我們吶喊！」

▲張志豪 。（圖／中信兄弟提供）