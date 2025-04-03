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這次沒偷！賈永婕為悍將開球「投到本壘」　見證12強冠軍滿滿感動

記者楊舒帆／新北報導

台北101第6任董事長賈永婕3日受邀到富邦悍將新莊主場擔任開球嘉賓，與先前開球不同，她首次站上投手丘，笑言「這次沒有『偷』！」回顧世界12強現場見證中華隊冠軍落淚，仍是滿滿感動。

▲賈永婕受邀開球。（圖／富邦悍將提供）

▲賈永婕受邀開球。（圖／富邦悍將提供）

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回顧2016年她為義大犀牛開球，賈永婕特地在家頂樓練投，因為找不到棒球，老公便用襪子捲成球讓她練了約50球，成功開出漂亮一球。2019年為富邦悍將開球時，她也提前練習了一週，甚至練到手拉傷，仍吃止痛藥堅持上場。

今年她再次登上投手丘自信表示：「我今天沒有偷，站在投手丘上，想說挑戰一下。之前來開球有偷一點點，也許是最後一次受邀開球，結果有投到（本壘），很開心。」她還透露日前有去室內球場請教練指導投球動作，學習如何轉身、出手與握二縫線，但笑說：「剛剛有沒有拿在二縫線上我已經忘了，腦袋一片空白，至少是球投出去是直的！」

談到為什麼對棒球充滿熱情，賈永婕笑說曾經因為一位熱愛棒球的男朋友而開始接觸這項運動，自此培養出興趣。她也回憶起去年在東京巨蛋現場見證世界12強中華隊奪冠的感動，「前一場輸球，一走出日本巨蛋就被台灣媒體訪問，我說『明天就是世界冠軍』，沒想到真的成真了！」她形容當時和台灣球迷緊張到最後一刻，尖叫、抱在一起落淚，場面難忘，並表示：「明年還會再跟老公一起去。」

▲賈永婕受邀開球。（圖／富邦悍將提供）

▲賈永婕受邀開球。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 影音

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