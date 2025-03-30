還有機會！道奇主帥力挺　佐佐木朗希4月6日再戰費城人

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

道奇日籍火球男佐佐木朗希今（30）日主場對陣老虎，迎來大聯盟主場初登板。雖然他在首局就飽受控球不穩所苦，僅投1又2/3局便被提前換下，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍給予支持，並明言下一場預定安排佐佐木於4月6日（台灣時間）對費城人先發出賽。

佐佐木本場投出61球，其中僅32球進入好球帶，整體控球表現對比東京初登板對小熊仍未見改善。開局面對麥金斯崔（Zach McKinstry）即被擊出左外野安打，雖然之後以96.7英里（約155.7 公里）速球三振格林（Riley Greene），引來現場歡呼，但接連出現保送與滾地安打，形成2出局滿壘危機，接著又對史威尼（Trey Sweeney）投出四壞，失掉本場第2分。

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▲佐佐木朗希本場控球依然不穩。（圖／達志影像／美聯社）

第2局佐佐木依舊狀況不穩，開局即保送第9棒克萊德勒（Ryan Kreidler），還發生暴投讓跑者推進。雖然之後成功解決2名打者，但面對托克森（Spencer Torkelson）再度投出保送，羅伯斯決定將其換下。

賽後受訪時，羅伯斯表示對佐佐木仍充滿期待，「我一直說，這是一段成為偉大投手的過程，佐佐木是初登大聯盟的年輕投手，我們要與他一起進步、一起努力，準備好下一場在費城的先發。」

他也補充，佐佐木預計在2、3天後進行牛棚練投，屆時會再觀察狀況是否適合按計畫於4月6日出賽，「我們會讓他好好準備，現在我們的重點就是支持他、幫助他為下一場出賽做好準備。」

截至目前，佐佐木在MLB的2場登板總計投4又2/3局，被打3安打、失3分、送出9次保送、防禦率5.79。