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灰熊總管回應臨時換帥　三度強調有利球隊！事前未徵詢球員

▲▼灰熊開除總教練詹金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊昨日開除總教練詹金斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰熊驚天解雇總教練詹金斯（Taylor Jenkins）隔日，總管克雷曼（Zach Kleiman）出面說明決策原因，他三度強調，「這對球隊有利，『緊迫感』是我們的核心原則。」他也表示，球員事前完全不知情，「這是我一個人的決定。」

根據《Action News 5》記者因菲爾德（Matt Infield）報導，克雷曼僅接受約3分鐘的訪問就迅速離開，並3度強調換帥是「對球隊最好的選擇」。

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灰熊目前戰績44勝29敗，擁有聯盟第4高的淨勝分差，但近期表現低迷，過去22場比賽輸掉13場，對戰勝率5成以上球隊的戰績僅11勝20敗，近9場此類比賽全敗。根據《Cleaning The Glass》數據顯示，灰熊面對聯盟前10強隊的戰績為6勝15敗。

▲▼灰熊總管克雷曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊總管克雷曼。（圖／達志影像／美聯社）

被問及代理總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）是否能挽救這賽季時，克雷曼語帶肯定回應，「我對灰熊接下來的表現感到興奮，我認為這是對球隊最有利的決定，我們會用這個陣容繼續前進。」

針對該決策的具體原因，克雷曼並不願細談，「我有經過深思熟慮，最後得出這個結論，這對球隊未來最好。」

克雷曼也表示，這是他的個人決策，事前並未與球員們討論，「這個決定完全由我做出。」

當記者問及《The Athletic》報導指出明星球員莫蘭特（Ja Morant）對進攻體系感到不滿是否與換帥有關時，克雷曼斬釘截鐵表示，「沒有，這是我的決定，僅僅是我一個人的決定。」

▲▼灰熊莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊一哥莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

目前例行賽僅剩9場，克雷曼坦言伊薩洛不太可能做出巨大調整，「這時候不可能大幅改變戰術，我期待的是方向上的清晰。」

至於球隊是否會以剩餘賽季作為伊薩洛的試用期，克雷曼再次迴避回應，「我們目前專注於與湖人隊的比賽。」

灰熊與湖人今日正面交鋒，由湖人帶走勝利，取得西區第4位置，灰熊則以1場勝差落後，暫居第5。另外，灰熊本季對戰湖人僅取得1勝3敗。至於為何在此時解雇隊史勝場最多的教頭，球隊仍未給出明確交代。

關鍵字： NBA灰熊詹金斯莫蘭特

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