目睹貝茲再見轟直呼太驚人　山本由伸領冠軍戒：比想像更開心

10 Ks for Yoshinobu Yamamoto. pic.twitter.com/W180yEh6PH — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 29, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇日籍投手山本由伸今（29）日先發出戰老虎，主投5局失2分，送出旅美新高的10次三振。球隊在延長賽10局下由貝茲（Mookie Betts）轟出再見三分砲，終場以8比5逆轉獲勝。這天也是道奇舉行世界大賽冠軍戒頒發儀式的重要日子，然而山本因為擔綱本場先發，無法參與賽前典禮，賽後才在休息室領到戒指，他看到戒指的瞬間露出笑容，直呼「比想像中更開心」。

本場賽前，道奇球場舉行了上季世界大賽冠軍戒指頒發儀式，包括球隊老闆華特（Mark Walter）、球團主席凱斯頓（Stan Kasten）、營運總管佛里曼（Andrew Friedman）與總管高梅茲（Brandon Gomes）親自上台，為每位球員送上戒指並合影留念。弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲與大谷翔平等主力皆現身笑納全場歡呼。

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▲道奇今日賽前舉行冠軍戒頒發儀式。（圖／達志影像／美聯社）

不過，作為先發投手的山本無法參與場上典禮，儀式進行時他正於牛棚為登板做準備。直到比賽結束回到休息室，他才收到象徵榮耀的冠軍戒指。

山本表示，「當我比賽結束回到置物櫃時，看到戒指擺在那裡，真的非常開心。」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

旅美首年就隨隊奪冠，拿下職業生涯最高榮譽，山本由伸說，「我當然知道自己會很高興，但那份喜悅比我想像的還要強烈，真的非常感動。」他也表示，未來目標就是「繼續累積更多戒指」。

至於貝茲的再見砲，山本也從板凳區目睹全程，「當時我心裡想，至少來個高飛犧牲打就好，沒想到打成那樣，真的太驚人了。」他盛讚貝茲關鍵時刻展現強大氣場，並笑言能同一天收到冠軍戒指與球隊勝利，簡直是「喜上加喜」。