運動雲

>

目睹貝茲再見轟直呼太驚人　山本由伸領冠軍戒：比想像更開心

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇日籍投手山本由伸今（29）日先發出戰老虎，主投5局失2分，送出旅美新高的10次三振。球隊在延長賽10局下由貝茲（Mookie Betts）轟出再見三分砲，終場以8比5逆轉獲勝。這天也是道奇舉行世界大賽冠軍戒頒發儀式的重要日子，然而山本因為擔綱本場先發，無法參與賽前典禮，賽後才在休息室領到戒指，他看到戒指的瞬間露出笑容，直呼「比想像中更開心」。

本場賽前，道奇球場舉行了上季世界大賽冠軍戒指頒發儀式，包括球隊老闆華特（Mark Walter）、球團主席凱斯頓（Stan Kasten）、營運總管佛里曼（Andrew Friedman）與總管高梅茲（Brandon Gomes）親自上台，為每位球員送上戒指並合影留念。弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲與大谷翔平等主力皆現身笑納全場歡呼。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲道奇今日賽前舉行冠軍戒頒發儀式。（圖／達志影像／美聯社）

不過，作為先發投手的山本無法參與場上典禮，儀式進行時他正於牛棚為登板做準備。直到比賽結束回到休息室，他才收到象徵榮耀的冠軍戒指。

山本表示，「當我比賽結束回到置物櫃時，看到戒指擺在那裡，真的非常開心。」

▲▼道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

旅美首年就隨隊奪冠，拿下職業生涯最高榮譽，山本由伸說，「我當然知道自己會很高興，但那份喜悅比我想像的還要強烈，真的非常感動。」他也表示，未來目標就是「繼續累積更多戒指」。

至於貝茲的再見砲，山本也從板凳區目睹全程，「當時我心裡想，至少來個高飛犧牲打就好，沒想到打成那樣，真的太驚人了。」他盛讚貝茲關鍵時刻展現強大氣場，並笑言能同一天收到冠軍戒指與球隊勝利，簡直是「喜上加喜」。

 
關鍵字： MLB山本由伸大谷翔平冠軍道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

還沒回頭就知道出事了？大谷讓對手「絕望的5秒」球迷直呼不敢看

還沒回頭就知道出事了？大谷讓對手「絕望的5秒」球迷直呼不敢看

貝茲雙響10下轟再見3分砲！大谷連4戰敲安　道奇8比5逆轉老虎

貝茲雙響10下轟再見3分砲！大谷連4戰敲安　道奇8比5逆轉老虎

林昱珉未列3A開季名單！外媒曝最新動態：先從2A出發

林昱珉未列3A開季名單！外媒曝最新動態：先從2A出發

大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

NBA史上首見！　活塞42勝到手戰績較上季「翻3倍」

NBA史上首見！　活塞42勝到手戰績較上季「翻3倍」

笑容藏不住！史奈爾轉投道奇首勝入袋　感謝隊友火力支援

笑容藏不住！史奈爾轉投道奇首勝入袋　感謝隊友火力支援

韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

公牛「10秒9分神績」竟是詹皇所賜　湖人主帥心碎：這種輸法太扯

公牛「10秒9分神績」竟是詹皇所賜　湖人主帥心碎：這種輸法太扯

富邦壓線公布薪資　陳仕朋加薪站上50萬、林哲瑄減薪15萬

富邦壓線公布薪資　陳仕朋加薪站上50萬、林哲瑄減薪15萬

前獨行俠老闆爆料唐西奇交易重大內幕　NBA拒讓他續掌籃球事務

前獨行俠老闆爆料唐西奇交易重大內幕　NBA拒讓他續掌籃球事務

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門新聞

還沒回頭就知道出事了？大谷讓對手「絕望的5秒」球迷直呼不敢看

貝茲雙響10下轟再見3分砲！大谷連4戰敲安　道奇8比5逆轉老虎

林昱珉未列3A開季名單！外媒曝最新動態：先從2A出發

大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

NBA史上首見！　活塞42勝到手戰績較上季「翻3倍」

笑容藏不住！史奈爾轉投道奇首勝入袋　感謝隊友火力支援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1還沒回頭就知出事了？大谷讓對手絕望

2貝茲再見3分砲！道奇8比5氣走老虎

3林昱珉開季未從3A出發！外媒曝原因

4大谷關鍵全壘打　名投：我會保送他

5活塞42勝！戰績「翻3倍」創紀錄

最新新聞

1兄弟二輪新秀直升一軍　伍立辰迎接挑戰：努力表現自己

2陳鏞基開季缺陣　餅總寄望林培緯

3女打教莎菈對百萬象迷印象深刻

4道奇44年來首見開季4連勝　主帥滿意

5山本賽後領冠軍戒：比想像更開心

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366