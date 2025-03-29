灰熊主帥遭震撼開除　金塊教頭以為詐騙：除非有不知道的內幕

▲灰熊無預警開除總教練詹金斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰熊在例行賽僅剩9場、季後賽即將到來之際突然解雇總教練詹金斯（Taylor Jenkins），引發聯盟譁然。金塊總教練馬龍（Michael Malone）得知消息後坦言「真的非常震驚」，主動聯繫詹金斯，分享自己過去被解雇的經歷，給予他鼓勵與支持。

「也許我該更關心一下這世界到底發生什麼事。」馬龍笑著說。根據《丹佛郵報》記者伊范斯（Luca Evans）的報導，金塊助教告訴馬龍詹金斯遭解僱的消息時，他震驚到一度認為是詐騙訊息。

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馬龍表示，自己本該習慣這些突發事件，但這次讓他真的非常錯愕，「他們只剩8、9場比賽，戰績排在西區第4，詹金斯一直是聯盟中最優秀的教練之一，我真的無法理解這決定，除非有我們不知道的內幕。」

▲金塊主帥馬龍。（圖／達志影像／美聯社）

馬龍也以過來人身分給予鼓勵，他曾於2014年遭國王解雇，回頭看卻認為是人生最好的轉捩點，「我跟詹金斯是同一位經紀人，我告訴他，他肯定會接到很多電話，這過程對他自己和家人都不容易，但就像我在沙加緬度的經歷一樣，最終對我來說成了最好的事，我相信他也會有相同結果。」

馬龍接掌金塊後6度率隊打進季後賽，更於2022-23賽季奪得總冠軍。詹金斯目前已被視為今夏最炙手可熱的教練人選之一，外界也期待他能迎來重生。