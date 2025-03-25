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柯瑞為兄弟急著復出！出賽機率曝　巴特勒回邁阿密遭大學生狂追

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）因骨盆挫傷高掛免戰牌，今（25）日終於在邁阿密與球隊會合，參與個人訓練，為明日作客熱火備戰。勇士球團將他的出賽狀態升級為「questionable」（可能會上場），出賽機率約為5成，主帥柯爾（Steve Kerr）表示，將視咖哩大神賽前狀況決定是否讓他上場。

柯瑞上周對暴龍一役重摔受傷，儘管他回休息室治療後，原本還想繼續打，勇士為小心起見並未讓他回歸。不幸中的大幸是，他並未遭逢結構性損傷，並且已經飛到邁阿密與球隊會合，主帥柯爾說，「我們沒有安排對抗訓練，但他看起來移動非常流暢，不意外地，他投進了不少球。」

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▲▼勇士天王柯瑞突破2萬5000分；搭檔巴特勒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞（右）急著復出的原因之一，是想力挺搭檔巴特勒 。（圖／達志影像／美聯社）

勇士明日將作客熱火，這將是巴特勒（Jimmy Butler）季中離隊後，首次回到邁阿密面對老東家。他先前與熱火總裁萊里（Pat Riley）鬧得很不愉快，最終雙方分道揚鑣，這場比賽也因而增添更多話題性。

▲▼勇士主帥柯爾表示，一哥柯瑞累了。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞恢復狀況良好。（圖／達志影像／美聯社）

除了現在是季後賽卡位戰的關鍵期，柯爾透露，柯瑞急著復出的另一個原因，是他想支持自己的兄弟，「柯瑞總是認為自己有責任陪伴隊友，不管遇到什麼情況。他是很棒的隊友，他急著回到場上，是因為想幫助球隊贏球、爭取季後賽更好的位置。毫無疑問，他也希望能在巴特勒的邁阿密回歸戰中到場支持。這就是我喜歡柯瑞的原因之一，他總是為兄弟們挺身而出。」

勇士今日在邁阿密貝瑞大學（Barry University）進行訓練，結束後巴特勒從體育館步出準備搭車離開，大批學生立刻追了上來。根據《NBC體育》灣區站記者強森（Dalton Johnson ）分享的影片，現場學生情緒高漲，甚至圍住巴特勒的車輛拍照，疑似透過車窗與他互動。

▲勇士巴特勒、老鷹楊恩。（圖／路透）

▲巴特勒即將回到邁阿密主場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士熱火柯瑞巴特勒

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