柯瑞為兄弟急著復出！出賽機率曝　巴特勒回邁阿密遭大學生狂追

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)因骨盆挫傷高掛免戰牌,今(25)日終於在邁阿密與球隊會合,參與個人訓練,為明日作客熱火備戰。勇士球團將他的出賽狀態升級為「questionable」(可能會上場),出賽機率約為5成,主帥柯爾(Steve Kerr)表示,將視咖哩大神賽前狀況決定是否讓他上場。

What a time: Jimmy Butler working out on one end, Stephen Curry working out on the other. pic.twitter.com/PkeuxyTYRe