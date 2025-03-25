卡總直言領航猿「贏得不夠漂亮」　馬來西亞濕熱球員累到走不動

▲領航猿BCL資格賽首戰險勝，總教練卡米諾斯直言，贏得不夠漂亮。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽首戰，歷經兩度延長以98比95險勝馬來西亞森美蘭金群利金鹿，雖驚險過關，但總教練卡米諾斯對於球隊在關鍵時刻的表現仍有不少檢討，他直言「贏得不夠漂亮」，他也透露場地很濕熱，賽後多名球員累到無法走路。

卡總賽後指出，開局階段球隊仍在摸索對手打法，「第一節我們在熟悉對手的打法，後面我們的防守保持穩定，有比較多的進攻輪轉，所以我們保持領先。」他指出第4節遭遇亂流，對手的防守調整讓球隊失誤連連，關鍵時刻未能控制節奏與情緒，是他最不滿意之處。

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「第4節開始對手有比較多的換防，造成我們有6次的失誤，我比較不滿意我們打得太急，這段時間應該更好地控制節奏和情緒，因為我們太多非受迫性的失誤。」卡總坦言，這場比賽後段像是「把硬幣丟到空中一樣」，很多情況難以預測，甚至在被追平的關鍵三分球出手前，原本應採取犯規戰術卻未執行，是值得檢討之處。

▲領航猿盧峻翔。（圖／領航猿提供）

此外，卡總也提到馬來西亞當地場館濕熱的環境，對球員體能影響甚鉅，「這個場地對我們來說非常潮濕和悶熱，結束後有很多球員累到無法走路，對我們來說是艱難的事情，雖然不能是藉口，但這是事實。」

儘管勝利來得驚險，卡總仍肯定球隊在逆境中的應變力，並強調每一場比賽對晉級都至關重要，「這場球贏得不夠漂亮，但對我們來說還是很重要的勝利，尤其是在客場拿下這場比賽，因為這個賽制有6場比賽，每一場都很重要。」

他也提醒球隊後續3場主場賽事為「背靠背」賽程，難度不低，晉級至少需取得4勝，「無論如何贏球都是好的，尤其是客場贏球，希望這場比賽能讓我們學到東西。」他也點名本場對金群利外援Murry的防守表現未達標，讓對方多次外線開火，是球隊後續須改進的環節。

▲領航猿盧峻翔。（圖／領航猿提供）