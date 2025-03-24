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天使先發投手喜歡日本動漫　今交手大谷：開心但要冷靜

▲▼天使投手索利亞諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使投手索利亞諾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間24日，天使投手索利亞諾（José Soriano）在對上道奇的春訓比賽中掛帥先發，主投5又1/3局僅被擊出4支安打、失1分。賽後，他特別談到與昔日隊友大谷翔平的對決心得。

第1局，索利亞諾與大谷展開首次對決，在滿球數情況下投出膝蓋高度速球，但稍微偏離好球帶，讓大谷選到四壞保送。不過他隨後誘使弗里曼（Freddie Freeman）打出二壘雙殺，順利度過首局。

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第5局，索利亞諾被曼西（Max Muncy）擊出右外野陽春砲，接著又連續被羅哈斯（Miguel Rojas）與帕黑斯（Andy Pages）敲出安打，不過他成功三振代打大谷的泰勒（Chris Taylor），化解危機。

賽後索利亞諾表示，「道奇是世界冠軍級的球隊，能與他們對戰真的很棒，和這種進攻積極的隊伍對決，讓我覺得自己還得成為更好的投手。」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平和天使前隊友敘舊。（圖／達志影像／美聯社）

談到與大谷的2次對決結果為「無安打、1次四壞、1次滾地出局」，索利亞諾表示，「能和大谷對決很開心，但我當下專注在投球，所以要冷靜應對，雖然我們這趟還沒講話，不過在高速公路大戰（Freeway Series）結束前，我們應該會聊聊。」

現年26歲的索利亞諾來自多明尼加共和國，2023年在天使完成大聯盟初登板。他平時喜愛觀看《火影忍者》等日本動漫，過去因為和大谷更衣櫃相鄰，經常聊動漫話題而交情不錯。

索利亞諾今天賽後和天使隊的翻譯、同時是大谷前牛棚捕手德坎波（Manny Del Campo）一同接受日本媒體訪問，在採訪中，索利亞諾用日語說出「謝謝」、「你好」、「明天見」等詞語，現場氣氛輕鬆愉快。

關鍵字： MLB道奇天使大谷翔平索利亞諾

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