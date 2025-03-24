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大谷翔平與楚特相擁感動球迷　回道奇主場球迷歡呼聲中選保送

▲大谷翔平與楚特相擁。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平與楚特相擁。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平24日（台灣時間）在與洛杉磯天使的春訓比賽中迎來了5個月來的首次凱旋回歸主場。他在這場比賽中擔任「第一棒、指定打擊」，雖然僅有1打數無安打被替換下場，但回到道奇主場後的熱烈氛圍，讓球迷都為之振奮。

大谷翔平賽前與前隊友楚特（Mike Trout）擁抱，這一幕也被美國媒體《The Sporting Tribune》的記者弗雷德·塞爾班特斯（Fred Cervantes）拍攝並發佈在社群X，讓球迷們大為欣喜，紛紛在社群平台上表示「大谷和楚特兄弟的擁抱，太喜歡這個景象了」。

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在比賽的第一局，大谷面對天使的先發投手索利亞諾（José Soriano），選到四壞球保送上壘，在播報員喊出他的名字時，場內爆發出熱烈的掌聲和歡呼

隨後，大谷與曾是他隊友的天使捕手奧霍比（Logan O'Hoppe）互相交談，展現與前隊友的深厚情誼。當弗里曼（Freddie Freeman）擊出內野滾地球時，大谷也展示了因去年肩膀手術所採用的新滑壘姿勢。

在第四局的第二打席，大谷擊出二壘滾地球，之後被替換下場。最終，道奇隊以7比1擊敗天使，還有兩場熱身賽，備戰28日的美國本土開幕戰邁進。

關鍵字： 大谷翔平春訓道奇天使楚特

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