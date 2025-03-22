運動雲

>

熱火10連敗還創隊史17年最慘紀錄　勇士舊將單節20分難挽救

記者游郁香／綜合報導

熱火自從送走「隊魂」巴特勒（Jimmy Butler）後，戰績雪崩式滑落，3月4日擊敗聯盟爐主巫師後就沒贏過，今（22）日出戰火箭，儘管從交易中獲得的前勇士冠軍成員威金斯（Andrew Wiggins）次節猛砍個人單節新高的20分，南灘大軍仍在下半場遭逆轉，花光雙位數領先，終場以98比102苦吞10連敗。

威金斯近來受小腿挫傷與腳踝不適困擾，本場終於重返先發行列，與希洛（Tyler Herro）、阿德巴約（Bam Adebayo）、小哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）與新秀威爾（Kel'el Ware）搭檔，這也是熱火本季第23套先發陣容，這5人首次一起登場。

▲▼熱火新援威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲熱火新援威金斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

雖然開賽略顯生疏，但熱火首節以66.7%命中率穩住陣腳，威金斯更在第2節大爆發，單節6投全數命中，包括2顆三分球，還罰進6球，他單節狂砍20分，展現強大進攻火力。

然而熱火熟悉的「劇本」下半場再次上演，他們第3節最多領先11分，卻很快被火箭追平，並在末節被逆轉。整場熱火發生多達20次失誤，進攻籃板以5比15遠不及對手，最終以98比102吞下第10連敗，目前以29勝41敗排在東區第10。

這場比賽，熱火再次在擁有雙位數領先的情況下遭逆轉，本季至今已20次讓雙位數領先化為泡影，高居聯盟之冠；其中18次是在第4節被翻盤，與其他球隊並列聯盟第1慘。此外，邁阿密在主場7連敗，這是自2008年以來首見，隊史最長的主場連敗紀錄為11場，在1988年所創。

儘管戰績黯淡，主帥史波斯卓（Erik Spoelstra）仍強調威金斯的重要性，「他是我們體系中極為關鍵的一環，這點毋庸置疑。能夠看到他回歸真的很好，今晚我們會控管他的上場時間，並依照情況調整。」接下來熱火將對戰夏洛特黃蜂，力拚止敗，避免追平1988年締造的主場11連敗紀錄。

▲▼熱火新援威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火新援威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

威金斯則樂觀表示，團隊已經接近突破瓶頸，「我覺得大家都是，整支球隊都在一起努力解決問題。我們正在經歷這些挑戰，一旦突破那道關卡，我們就能站穩腳步。」

「現在整體氣氛還是很正面，我們都想要同樣的結果，就是贏球，看到比賽有正面的進展。只要保持好心情、保持拚勁與競爭力，我相信我們會沒事的。」

關鍵字： NBA熱火威金斯史波斯卓

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

湖人賺爛？交易後攻防都升級　唐西奇曝關鍵：隊內很多溝通

湖人賺爛？交易後攻防都升級　唐西奇曝關鍵：隊內很多溝通

陳子豪小噹「1號重砲」　曾頌恩看紅色球衣有點怪

陳子豪小噹「1號重砲」　曾頌恩看紅色球衣有點怪

柯瑞「重摔」聲響嚇壞格林！檢查結果出爐　確定缺席客場之旅首戰

柯瑞「重摔」聲響嚇壞格林！檢查結果出爐　確定缺席客場之旅首戰

陳傑憲10年約附帶旅外條款　統一獅開放國外球隊洽談

陳傑憲10年約附帶旅外條款　統一獅開放國外球隊洽談

【砸瓶大賽】陸倆熊孩子摔破23瓶酒　媽：小孩已揍！

熱門新聞

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾頌恩「越來越成熟」　平野關注曾聖安

2封印大鵬展翅　李吳永勤：留兄弟

3陳傑憲再破紀錄　陳子豪：我以為3、4億

4兵敗台灣盼雪恥！韓國最強教練團

5杜克天才鐵定投入今年NBA選秀2原因

最新新聞

1拜託曾豪駒任經典賽教頭　蔡其昌找樂天溝通

2熱火10連敗還創隊史17年最慘紀錄

3川岸強重視好球率　點名兩年輕土投

4曾仁和腰部不舒服　確定無緣開季

5全國14隊爭威廉波特少棒亞太區資格

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366