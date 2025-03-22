熱火10連敗還創隊史17年最慘紀錄　勇士舊將單節20分難挽救

The best quarter of Wiggs' career - literally.

???? 20 points

???? 6/6 FGM

???? 6/7 FTM pic.twitter.com/j5VCaT3G2T — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 22, 2025

記者游郁香／綜合報導

熱火自從送走「隊魂」巴特勒（Jimmy Butler）後，戰績雪崩式滑落，3月4日擊敗聯盟爐主巫師後就沒贏過，今（22）日出戰火箭，儘管從交易中獲得的前勇士冠軍成員威金斯（Andrew Wiggins）次節猛砍個人單節新高的20分，南灘大軍仍在下半場遭逆轉，花光雙位數領先，終場以98比102苦吞10連敗。

威金斯近來受小腿挫傷與腳踝不適困擾，本場終於重返先發行列，與希洛（Tyler Herro）、阿德巴約（Bam Adebayo）、小哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）與新秀威爾（Kel'el Ware）搭檔，這也是熱火本季第23套先發陣容，這5人首次一起登場。

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▲熱火新援威金斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

雖然開賽略顯生疏，但熱火首節以66.7%命中率穩住陣腳，威金斯更在第2節大爆發，單節6投全數命中，包括2顆三分球，還罰進6球，他單節狂砍20分，展現強大進攻火力。

然而熱火熟悉的「劇本」下半場再次上演，他們第3節最多領先11分，卻很快被火箭追平，並在末節被逆轉。整場熱火發生多達20次失誤，進攻籃板以5比15遠不及對手，最終以98比102吞下第10連敗，目前以29勝41敗排在東區第10。

這場比賽，熱火再次在擁有雙位數領先的情況下遭逆轉，本季至今已20次讓雙位數領先化為泡影，高居聯盟之冠；其中18次是在第4節被翻盤，與其他球隊並列聯盟第1慘。此外，邁阿密在主場7連敗，這是自2008年以來首見，隊史最長的主場連敗紀錄為11場，在1988年所創。

Asked Erik Spoelstra about how crucial Andrew Wiggins will be in the final 13 games of the season and if there is caution with the ankle.



“He’s a major part of what we’re trying to do…we’ll he mindful of his minutes and see how it goes…” #HeatNation pic.twitter.com/uyBNPZch4s — Zachary Weinberger (@ZachWeinberger) March 21, 2025

儘管戰績黯淡，主帥史波斯卓（Erik Spoelstra）仍強調威金斯的重要性，「他是我們體系中極為關鍵的一環，這點毋庸置疑。能夠看到他回歸真的很好，今晚我們會控管他的上場時間，並依照情況調整。」接下來熱火將對戰夏洛特黃蜂，力拚止敗，避免追平1988年締造的主場11連敗紀錄。

▲熱火新援威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

威金斯則樂觀表示，團隊已經接近突破瓶頸，「我覺得大家都是，整支球隊都在一起努力解決問題。我們正在經歷這些挑戰，一旦突破那道關卡，我們就能站穩腳步。」

「現在整體氣氛還是很正面，我們都想要同樣的結果，就是贏球，看到比賽有正面的進展。只要保持好心情、保持拚勁與競爭力，我相信我們會沒事的。」