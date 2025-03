熱火10連敗還創隊史17年最慘紀錄　勇士舊將單節20分難挽救

記者游郁香/綜合報導

熱火自從送走「隊魂」巴特勒(Jimmy Butler)後,戰績雪崩式滑落,3月4日擊敗聯盟爐主巫師後就沒贏過,今(22)日出戰火箭,儘管從交易中獲得的前勇士冠軍成員威金斯(Andrew Wiggins)次節猛砍個人單節新高的20分,南灘大軍仍在下半場遭逆轉,花光雙位數領先,終場以98比102苦吞10連敗。

威金斯近來受小腿挫傷與腳踝不適困擾,本場終於重返先發行列,與希洛(Tyler Herro)、阿德巴約(Bam Adebayo)、小哈奎茲(Jaime Jaquez Jr.)與新秀威爾(Kel'el Ware)搭檔,這也是熱火本季第23套先發陣容,這5人首次一起登場。

▲熱火新援威金斯(右)。(圖/達志影像/美聯社)

雖然開賽略顯生疏,但熱火首節以66.7%命中率穩住陣腳,威金斯更在第2節大爆發,單節6投全數命中,包括2顆三分球,還罰進6球,他單節狂砍20分,展現強大進攻火力。

然而熱火熟悉的「劇本」下半場再次上演,他們第3節最多領先11分,卻很快被火箭追平,並在末節被逆轉。整場熱火發生多達20次失誤,進攻籃板以5比15遠不及對手,最終以98比102吞下第10連敗,目前以29勝41敗排在東區第10。

這場比賽,熱火再次在擁有雙位數領先的情況下遭逆轉,本季至今已20次讓雙位數領先化為泡影,高居聯盟之冠;其中18次是在第4節被翻盤,與其他球隊並列聯盟第1慘。此外,邁阿密在主場7連敗,這是自2008年以來首見,隊史最長的主場連敗紀錄為11場,在1988年所創。

Asked Erik Spoelstra about how crucial Andrew Wiggins will be in the final 13 games of the season and if there is caution with the ankle.



“He’s a major part of what we’re trying to do…we’ll he mindful of his minutes and see how it goes…” #HeatNation pic.twitter.com/uyBNPZch4s