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台灣尚勇！中華英雄特展熱血前進台南　「總機連憲」開季見面會

▲統一獅開幕周宣傳。（圖／統一獅提供）

▲統一獅開幕周宣傳。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅將於2025年3月30日在台南棒球場迎戰台鋼雄鷹，開幕戰熱鬧登場。統一獅特別推出尚勇主題日，從3月30日至4月3日，台南棒球場場外將舉辦「中華英雄X統一獅棒球榮耀展」，展出2024年世界12強賽事及2025WBCQ資格賽中華隊統一獅教練及選手的英雄故事，並展示世界冠軍選手的個人獎牌及比賽裝備，邀請球迷們一同回味感動時刻。

開幕戰當日，場外活動將邀請台灣隊尚勇總機蔡其昌與隊長陳傑憲進行見面會，並舉辦「總機連憲合影見面會」。凡當日於萊恩酷門市消費滿2000元，即可獲得合影見面會參加券一張，每次消費限索取一張，限量30張，每張合影券可五人以內進行合影，每組限拍一張。

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統一獅總經理表示：「今年球季即將開始，非常感謝蔡其昌總機接受邀請與我們共襄盛舉，與球迷互動，帶大家回到感動的時刻。行銷團隊也特別規劃棒球展，歡迎棒球迷進場共襄盛舉，為中華職棒新球季加油，期待在隊長傑憲的帶領下，拼出感動的比賽。」

尚勇最強組合-總機連憲合影見面會
活動時間：3.30 15:30~16:00
出席嘉賓：台灣尚勇最強總機蔡其昌、隊長陳傑憲
活動地點：台南棒球場大門口舞台區
活動內容：Talk Show喀聊及拍照合影見面會
拍照會參加資格：
 

關鍵字： 棒球統一獅尚勇台南中華隊

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